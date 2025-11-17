Premierul Bolojan i-a găsit o sinecură purtătorului de cuvânt al Guvernului. O trimite pe Ioana Ene Dogioiu în Consiliul de Administrație la Radio

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a fost propusă pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR) din partea Executivului, potrivit surselor Gândul.

Propunerea Guvernului pentru Consiliul de Administrație al SRR este chiar purtătorul de cuvânt al Cabinetului Bolojan, Ioana Dogioiu, în timp ce membru supleant este propusă Daniela Elena Sălbatecu.

Valoarea indemnizației pe care ar urma să o primească lunar Ioana Dogioiu, ca membru în C.A. al SRR, este de 5.000 de lei.

PROPUNERI PENTRU C.A. S.R.R.

– NOIEMBRIE 2025 –

Grupurile parlamentare

1. P.S.D.: Ruxandra Ileana SĂRARU (titular), fără supleant

2. P.S.D.: Radu-Bogdan HERJEU (titular), fără supleant

3. P.S.D.: Alexandru Ioan ȘERBĂNESCU (titular), fără supleant

4. A.U.R.: Maria MUNTEAN (titular), Maria Lăcrămioara NICOLESCU (supleant)

5. A.U.R.: Maria ȚOGHINĂ (titular), Gabriel Bogdan COROAMĂ (supleant)

6. P.N.L.: Vlad Mircea PUFU (titular), Alexandra BOGDAN (supleant)

7. U.S.R.: Robert Cristian SCHWARTZ (titular), Ștefan – Eugen GHEORGHIEASA (supleant)

8. U.S.R.: Alexandra COLIBAN (titular), Cristian – Gabriel SEIDLER (supleant)

9. UDMR: Annamária BODOCZI (titular), Katalin DEMETER (supleant)

10. P.O.T.: Augustin – Florentin CONSTANTIN (titular), Andrei – Alexandru GUȚĂ (supleant)

11. S.O.S. România: Claudiu SERE (titular) fără supleant

Preşedintele României

12. Dragoş – Gabriel PĂTLĂGEANU (titular), Camelia – Tatiana ILIE (supleant)

1. P.S.D.: Ruxandra Ileana SĂRARU (titular), fără supleant 2. P.S.D.: Radu-Bogdan HERJEU (titular), fără supleant 3. P.S.D.: Alexandru Ioan ȘERBĂNESCU (titular), fără supleant 4. A.U.R.: Maria MUNTEAN (titular), Maria Lăcrămioara NICOLESCU (supleant) 5. A.U.R.: Maria ȚOGHINĂ (titular), Gabriel Bogdan COROAMĂ (supleant) 6. P.N.L.: Vlad Mircea PUFU (titular), Alexandra BOGDAN (supleant) 7. U.S.R.: Robert Cristian SCHWARTZ (titular), Ștefan – Eugen GHEORGHIEASA (supleant) 8. U.S.R.: Alexandra COLIBAN (titular), Cristian – Gabriel SEIDLER (supleant) 9. UDMR: Annamária BODOCZI (titular), Katalin DEMETER (supleant) 10. P.O.T.: Augustin – Florentin CONSTANTIN (titular), Andrei – Alexandru GUȚĂ (supleant) 11. S.O.S. România: Claudiu SERE (titular) fără supleant 12. Dragoş – Gabriel PĂTLĂGEANU (titular), Camelia – Tatiana ILIE (supleant) Guvernul

13. Nadina – Ioana DOGIOIU (titular), Daniela – Elena SĂLBATECU (supleant)

13. Nadina – Ioana DOGIOIU (titular), Daniela – Elena SĂLBATECU (supleant) Personalul SRR

14. Marius – Dorian TĂNASE (titular), Mihai – Ioan MICLĂUȘ (supleant)

15. Nicoleta Viorica BALACI (titular), Laurențiu – Marius OLTEANU (supleant)

14. Marius – Dorian TĂNASE (titular), Mihai – Ioan MICLĂUȘ (supleant) 15. Nicoleta Viorica BALACI (titular), Laurențiu – Marius OLTEANU (supleant) Minorităţi

16. Borislav VELIMIROVICI (titular), Gjorgji IVANOVSKI (supleant)

Știre în curs de actualizare