Deși ar trebui să aibă o abordare imparțială și obiectivă, potrivit deontologiei profesionale, Televiziunea Națională s-a remarcat prin aprecieri denigratoare la adresa președintelui Donald Trump, observă jurnalista Sorina Matei.

Televiziunea Publică îl face pe Donald Trump un hoț. Insinuările au fost făcute pe tema vizitei istorice a președintelui SUA și al Primei Doamne, Melania Trump, în Marea Britanie, Într-un comentariu pe contul său personal de Facebook, jurnalista Sorina Matei remarcă faptul că, deși este plătită din bani publici cu resurse extrem de generoase,. Insinuările au fost făcute pe tema vizitei istorice a președintelui SUA și al Primei Doamne, Melania Trump, în Marea Britanie, așa cum Gândul a relatat pe larg cu detalii inedite

În loc să servească interesului public, TVR dezinformează

Sorina Matei atrage atenția că portretul pe care jurnaliștii TVR îl fac liderului de la Casa Albă este, dincolo de aprecierile jignitoare la adresa lui Trump, plin de erori și omisiuni.

”Televiziunea de stat a României, plătită degeaba din banii tuturor românilor, spune oficial publicului și cetățenilor acestei țări că Președintele Statelor Unite este o rușine. Și practic un hoț.

Ce nu știu idioții propagandei urii și minciunii de la TVR este că Donald Trump înainte să fie om politic, președinte al SUA – de 2 ori, a fost un mega om de afaceri.

Ca atare, Donald Trump – spre deosebire de alți tiriplici – atunci când a intrat în politică avea deja o consistentă avere și, pe cale de consecință logică, averea nu a fost făcută din politică.

Pentru că avea bani mulți, influență, discurs, mesaj și charismă Dl Trump a reușit în 2016 să devină nominalizatul la Președinție al republicanilor învingând chiar conducerile a 2 partide. Omul anti – Sistem, din afara Sistemului. Drain the swamp”, notează jurnalista Aleph News.

Brațul lung al eternului Lucian Pahonțu, șeful SPP, ajunge și la TVR

În finalul postării sale, jurnalista amintește că postul public este captiv unei grupări ale cărei fire ajung până la Cotroceni, prin puternicul Lucian Pahonțu, șeful SPP, remarcabil prin faptul că prinde mandate pe lângă toți președinții din ultimii 20 de ani. Deci și în preajma lui Nicușor Dan

”Deci ca să înțeleagă pe scurt și idioții de la propagandă și din mlaștina românească: nu e nici hoț, nici o rușine. Voi sunteți (foarte) proști.

Cât despre faptul că Televiziunea Națională a României îl prezintă românilor pe partenerul strategic al României – POTUS – o rușine – nu ar trebui să mire pe nimeni. TVR înseamnă Turturică, Pahonțu, acum și Nicușor Mucușor. Adică hoții și dilăilă care pipăie drone. ”. ”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI