Inundații CATASTROFALE în Bulgaria, din cauza ciclonului. Cel puțin 3 morți și mii de sinistrați, în urma viiturilor

Ciclonul mediteranean Barbara, care traversează și România marți și miercuri, a făcut ravagii și în stațiunea Elenite din Bulgaria, pe coasta de sud a Mării Negre, unde autoritățile au declarat stare de urgență. Cel puţin trei persoane au murit, inclusiv doi salvatori, și mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, după ce nivelul apei de ploaie a atins 200-250 litri pe metrul pătrat, în doar câteva ore, transmite G4Media.

Pe platformele X și TikTok au fost publicate înregistrări video cu viiturile care iau pe sus maşini de pe strada principală a staţiunii Elenite, situată în partea de sud a litoralului bulgar.

Inundațiile, generate de precipitații, au cauzat pagube majore clădirilor şi infrastructurii rutiere. Transporturile regionale au fost, de asemenea, întrerupte din cauza inundării multor căi de circulaţie.

Inundaţiile de la Elenite au readus în prim plan, polemica lucrărilor intense de betonare a litoralului bulgar.

Din cauza hotelurilor și drumurilor, construite prea aproape de cursuri de apă sau în zone inundabile, capacitatea solului de a absorbi apa de ploaie a scăzut.

Potrivit mai multor oficiali locali, această dezvoltare necontrolată a agravat inundaţiile de miercuri.

Guvernul bulgar a anunţat deschiderea unei anchete oficiale care să stabilească dacă anumite construcţii au amplificat pagubele.

Foto : captură X/ Video: X & TikTok

