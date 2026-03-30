Inundații în județul Vrancea: zeci de localnici evacuați în miez de noapte și peste 200 de salvatori mobilizați

Situație gravă în județul Vrancea. Peste 200 de angajați ai ISU, IPJ și IJJ Vrancea, alături de 50 de militari din Garnizoana Focșani, au fost mobilizați pentru a face față viiturilor anunțate. Autoritățile au început evacuările preventive, iar primele persoane au fost evacuate din locuințe în cursul nopții, relatează Mediafax.

„Din satul Mirceştii Vechi, comuna Vânători, 16 persoane s-au autoevacuat la rude, patru persoane au fost evacuate la Şcoala Vânători, patru persoane au refuzat evacuarea. Din comuna Bilieşti, trei persoane vor fi evacuate la Căminul Cultural, două persoane s-au autoevacuat la rude, 160 au refuzat evacuarea„, a transmis ISU Vrancea.

Evacuarea preventivă a fost decisă pentru a proteja populaţia din zonele afectate, pe fondul ploilor abundente şi al riscului de inundaţii pe râul Putna. Autorităţile au anunțat că intervenţia se desfăşoară în siguranţă, cu sprijinul echipelor operative şi al administraţiilor locale.

Peste 200 de angajaţi ai ISU Vrancea, Poliţiei şi Jandarmeriei sunt mobilizaţi în teren, folosind 65 de mijloace tehnice, pentru a preveni şi gestiona eventualele situaţii de urgenţă generate de inundaţii. În acelaşi timp, 50 de militari din Garnizoana Focşani sunt pregătiţi să intervină, dacă va fi necesar.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea acţionează, la rândul său, cu 34 de lucrători şi 11 utilaje, fiind mobilizate resurse importante pentru a reduce impactul creşterii debitelor. În teren sunt folosiţi 500 de metri de diguri mobile şi aproximativ 2.000 de saci de nisip, pentru protejarea zonelor vulnerabile, a infrastructurii şi a locuinţelor.

Duminică, în urma avertizărilor hidrologice de cod galben şi portocaliu privind fenomene periculoase, a fost activat Centrul Judeţean pentru Conducerea şi Coordonarea Intervenţiei din Vrancea, cu scopul de a asigura o gestionare eficientă a situaţiilor de urgenţă. Totodată, structurile judeţene ale Ministerului Afacerilor Interne şi-au suplimentat efectivele, inclusiv cu personal aflat în turele libere, pentru a putea interveni rapid în orice moment.

Autorităţile monitorizează în continuare evoluţia situaţiei şi recomandă cetăţenilor să respecte indicaţiile echipelor de intervenţie şi să evite deplasările în zonele expuse riscurilor.

