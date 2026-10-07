Salonul Auto București & Accesorii (SAB) 2026 și-a deschis marți porțile la Romexpo, iar ediția din acest an este marcată de „invazia” mașinilor chinezești. Vizitatorii pot descoperi aici noi modele de mașini asiatice deja lansate pe piața din România, dar și noi branduri lansate marți în premieră. Potrivit organizatorilor, modelele din Asia au o pondere de peste 40% în acest an.

Ediția 2026 a Salonului Auto București & Accesorii a început marți, la Romexpo, și se desfășoară timp de șase zile, până duminică. Evenimentul are loc în pavilionul B2 și reunește producători, importatori, furnizori de componente și accesorii, dar și companii care dezvoltă soluții pentru mobilitatea urbană.

Vizitatorii pot vedea aici modele clasice, atât europene și americane, dar și foarte multe mașini chinezești, de la mărci precum Tiggo, produs de chinezii de la Chery, MG sau celebrul deja BYD care a „invadat” șoselele din țara noastră.

Salonul Auto București: lansare de mașină chinezească în premieră pentru piața europeană

În acest an, evenimentul de la Romexpo vine și cu noi modele, lansate în premieră chiar pe piața din Europa.

„Este primul an când Forthing are stand separat la Salonul Auto București. Mașina lansată de noi face parte din grupul Dongfeng. Prețurile pleacă de la 33 de mii de euro, iar gama de lux este între 48 de mii de euro și 55 de mii”, a declarat pentru Gândul reprezentantul companiei chinezești.

Și chinezii de la Chery au venit la Salonul Auto de la București cu un model în premieră europeană.

ICaur, o nouă mașină pe piața din România

„Vorbim de o premieră europeană, care reprezintă un moment extrem de important pentru noi. România a fost aleasă ca prima țară de lansare a acestui brand chinezesc, brand care face parte din grupul Chery. Este vorba de ICaur (ICar). Este vorba de un model premium. Prețul de pornire este de 45.900 de euro varianta 2×4”, a declarat pentru Gândul Cristian Prichea, CEO Auto Italia.

Pe lângă mașinile chinezești noi lansate, SAB vine și cu branduri clasice, precum:

Alfa Romeo,

BMW

Cadillac

Fiat, Fiat Professional, Ford F150, Forthing

Honda, Hyundai

Jeep, Jetour

KGM, Kia

Maserati, Maxus, Mazda, MG

Nissan

Subaru, Suzuki

Toyota

SAB 2026 are loc la Romexpo, în pavilionul B2, de marți până duminică. Deschiderea oficială este marți, la ora 12:00, iar în zilele următoare salonul poate fi vizitat între orele 10:00 și 18:00. Biletul valabil pentru toate zilele costă 80 de lei.

Program Salonul Auto București & Accesorii 2026: