Prima pagină » Știri politice » Alina Gorghiu îl acuză pe Bolojan de șantaj după ce i-a amenințat pe liberalii care au dat partidul în judecată

Alina Gorghiu îl acuză pe Bolojan de șantaj după ce i-a amenințat pe liberalii care au dat partidul în judecată

Alina Gorghiu îl acuză pe Bolojan de șantaj după ce i-a amenințat pe liberalii care au dat partidul în judecată
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Scandalul din interiorul PNL ia amploare după decizia conducerii partidului de a le acorda parlamentarilor care au deschis procese împotriva formațiunii un termen de 10 zile pentru retragerea acțiunilor în instanță. Deputata Alina Gorghiu îl acuză public pe Ilie Bolojan de șantaj și presiuni politice și anunță că nu va renunța la demersurile judiciare, indiferent de consecințe.

Într-un mesaj video Alina Gorghiu a lansat acuzații grave la adresa conducerii PNL și a spus că a ajuns în situația de a alege între dreptul de a-și apăra interesele în justiție și apartenența la grupul parlamentar al partidului în care, spune ea, activează de 27 de ani. Fosta președintă a PNL îl vizează direct pe Ilie Bolojan, căruia îi cere să reanalizeze decizia prin care liberalii aflați în litigiu cu partidul au primit un ultimatum de 10 zile pentru a-și retrage procesele.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

„Am înțeles pe propria piele ce înseamnă să fii pusă sub presiunea, să renunți la justiție, să ți se ceară să alegi între apărarea drepturilor tale și apartenența la grupul parlamentar al partidului în care ai muncit 27 de ani. Și da, mă consider victima unui șantaj și o spun de la început, nu voi ceda”, a transmis Alina Gorghiu.

Potrivit acesteia, decizia discutată în Biroul Politic Național prevede ca parlamentarii care au dat PNL în judecată trebuie să renunțe la acțiunile în instanță în termen de 10 zile. În caz contrar, aceștia riscă să fie exlcuiși din grupurile parlamentare liberale. Gorghiu consideră măsura ilegală și îi cere public lui Ilie Bolojan să renunțe la „șantaj în interiorul partidului”.

„Ce s-a întâmplat în Biroul Politic Național e foarte grav. Potrivit deciziei domnului Bolojan, celor care au dat partidul în judecată li se acordă 10 zile să renunțe la litigii, sub amenințarea excluderii din grupurile parlamentare. Îi solicit public lui Bolojan să reanalizeze această decizie ilegală, să se consulte cu specialiștii și să renunțe la acest șantaj în interiorul PNL”, a declarat liberala.

Alina Gorghiu: „Cum aș mai putea să le spun altora să aibă curaj să-și apere drepturile dacă eu aș renunța la ale mele?”

Unul dintre argumentele invocate de Alina Gorghiu vizează chiar activitatea sa publică în domeniul apărării drepturilor victimelor. Aceasta amintește că a susținut în repetate rânduri dreptul persoanelor care se confruntă cu abuzuri de a-și apăra interesele în justiție, fără teama unor represalii. În acest context, fosta președintă a PNL spune că nu poate accepta acum o presiune similară chiar din partea propriei conduceri de partid.

„Am vorbit de atâtea ori despre presiunea asupra victimelor de a-și retrage plângerile, despre frică, despre amenințări, despre cât de greu este să mergi mai departe când cineva încearcă să te aducă la tăcere. Astăzi mă confrunt eu însămi cu acest șantaj de a renunța la un demers în justiție”.

Aceasta a precizat că nu își va retrage nicio sesizare și nicio acțiune în instanță ca urmare a amenințărilor cu sancțiuni politice.

„Dreptul meu de a mă apăra în fața unui abuz nu e negociabil. Iar abuzurile, iată, pot veni și din partea propriei conduceri de partid”.

Gorghiu a invocat articolul 21 din Constituție

În mesajul său, deputata a invocat și articolul 21 din Constituția României, care garantează accesul liber la justiție. Aceasta a subliniat că acest drept nu depinde de statutul politic al unei persoane sau de deciziile conducerii unui partid.

„Constituția garantează, articolul 21, accesul liber la justiție pentru apărarea drepturilor, a libertăților și intereselor legitime. Acest drept îl am ca cetățean. Nu mi l-a acordat președintele PNL, nici Biroul Politic Național”.

„Nu mi-e frică de Ilie Bolojan sau de Dan Motreanu”

Alina Gorghiu nu s-a limitat la contestarea deciziei conducerii PNL, și i-a atacat direct pe Ilie Bolojan și Dan Motreanu. Ea afirmă că se așteaptă la intensificarea atacurilor politice, dar susține că acestea nu îi vor schimba poziția.

„Nu mi-e frică de Ilie Bolojan sau de Dan Motreanu și nici de cei care cred că funcția de partid le permite să mă reducă pe mine sau pe colegii mei la tăcere. Lupta politică trebuie să aibă limite”, a transmis Gorghiu.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIELucian Bode se apără și spune că nu a semnat niciun contract care să îndatoreze PNL: ”L-am întrebat direct pe Ilie Bolojan”
16:48
Lucian Bode se apără și spune că nu a semnat niciun contract care să îndatoreze PNL: ”L-am întrebat direct pe Ilie Bolojan”
FLASH NEWSPremierul Luca Niculescu a discutat cu omologul grec, Kyriakos Mitsotakis. Proiectele energetice și de transport, pe lista subiectelor. Ce au convenit România și Grecia
16:36
Premierul Luca Niculescu a discutat cu omologul grec, Kyriakos Mitsotakis. Proiectele energetice și de transport, pe lista subiectelor. Ce au convenit România și Grecia
REACȚIEUSR și PNL amenință Autoritatea Electorală Permanentă cu plângere penală, dacă nu renunță la proiectul ce vizează Legea partidelor
16:27
USR și PNL amenință Autoritatea Electorală Permanentă cu plângere penală, dacă nu renunță la proiectul ce vizează Legea partidelor
FLASH NEWSIlie Bolojan anunță ce rol va avea Ludovic Orban în PNL, după fuziunea cu Forța Dreptei
16:21
Ilie Bolojan anunță ce rol va avea Ludovic Orban în PNL, după fuziunea cu Forța Dreptei
EXCLUSIVCulmea politicii. Dan Motreanu, secretarul general al PNL, lider al echipei Bolojan, vrea să afle cum s-au cheltuit banii partidului pe vremea când era prim-vicepreședintele PNL, în echipa lui Ciucă. Confruntat de Gândul cu ironia situației, Motreanu a dat înapoi: „Problema nu este cine a condus partidul, ci cine a negociat”
15:18
Culmea politicii. Dan Motreanu, secretarul general al PNL, lider al echipei Bolojan, vrea să afle cum s-au cheltuit banii partidului pe vremea când era prim-vicepreședintele PNL, în echipa lui Ciucă. Confruntat de Gândul cu ironia situației, Motreanu a dat înapoi: „Problema nu este cine a condus partidul, ci cine a negociat”
REACȚIEMinistrul Sănătății, despre spitalul din România unde rezultatele analizelor vin în mai puțin de 24 de ore: „Diagnostic mai rapid, decizii medicale luate la timp și mai multă siguranță pentru pacienți”
14:52
Ministrul Sănătății, despre spitalul din România unde rezultatele analizelor vin în mai puțin de 24 de ore: „Diagnostic mai rapid, decizii medicale luate la timp și mai multă siguranță pentru pacienți”
Mediafax
Mutare surpriză în AUR! Muhammad Murad vrea să îi propună lui Călin Georgescu șefia partidului
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Cine câștigă Asia Express 2026, de fapt. Surpriza la care puțini se așteptau
Prosport.ro
Alexandru Țiriac a pus ochii pe minunea chinezească de 3.000.000 de euro, care a depășit 500 km/h
Adevarul
Razie în centrul Moscovei. Sute de tineri au fost luați din parc, duși la secție și presați să semneze contracte cu Armata
Mediafax
„Sunt mândru de tine, doamna mea”. Claudiu Manda, mesaj pentru Olguța Vasilescu
Click
Schimbare uriașă pe WhatsApp! Funcția mult așteptată. Ce le permite utilizatorilor să facă
Digi24
Cum va fi vremea de Crăciun. Ce spun meteorologii ANM
Cancan.ro
Dany Boy ar fi fost reținut de poliție! Fostul concurent de la Insula Iubirii riscă ani grei de ÎNCHISOARE
Ce se întâmplă doctore
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Pământul și-ar fi produs propria apă în urmă cu 4,5 miliarde de ani, indică noi descoperiri
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
ULTIMA ORĂUrsula von der Leyen, primul mesaj de la București. Șefa Comisiei Europene promite sprijin din partea UE pentru România în contextul incursiunilor cu drone în Marea Neagră
16:55
Ursula von der Leyen, primul mesaj de la București. Șefa Comisiei Europene promite sprijin din partea UE pentru România în contextul incursiunilor cu drone în Marea Neagră
INEDITO femeie din Canada a cumpărat o canapea la licitație, cu 25 de dolari. Patru ani mai târziu, în timp ce-și căuta telefonul, a descoperit în mobilier un ceas Rolex de 191.000 de dolari
16:54
O femeie din Canada a cumpărat o canapea la licitație, cu 25 de dolari. Patru ani mai târziu, în timp ce-și căuta telefonul, a descoperit în mobilier un ceas Rolex de 191.000 de dolari
INEDITCum a transformat compania Mechatronik un Mercedes-Benz clasic din anii 1980 într-o operă de artă cu motor AMG. Prețul mașinii a rămas un mister, însă modele similare s-au vândut cu sute de mii de euro
16:48
Cum a transformat compania Mechatronik un Mercedes-Benz clasic din anii 1980 într-o operă de artă cu motor AMG. Prețul mașinii a rămas un mister, însă modele similare s-au vândut cu sute de mii de euro
AGRICULTURĂANIF a plătit 9,47 milioane de euro pentru lucrările de irigații în octombrie. Florin Barbu anunță alte 133 de milioane de lei pentru investiții
16:38
ANIF a plătit 9,47 milioane de euro pentru lucrările de irigații în octombrie. Florin Barbu anunță alte 133 de milioane de lei pentru investiții
ULTIMA ORĂComediantul și actorul britanic Russell Brand a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală
16:33
Comediantul și actorul britanic Russell Brand a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare pentru viol și agresiune sexuală
EXCLUSIVCristoiu explică miza vizitei Ursulei von der Leyen în România: „Țarina” vine pentru bani
16:15
Cristoiu explică miza vizitei Ursulei von der Leyen în România: „Țarina” vine pentru bani

Cele mai noi

Trimite acest link pe