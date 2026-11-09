Alina Gorghiu îl acuză pe Bolojan de șantaj după ce i-a amenințat pe liberalii care au dat partidul în judecată

Scandalul din interiorul PNL ia amploare după decizia conducerii partidului de a le acorda parlamentarilor care au deschis procese împotriva formațiunii un termen de 10 zile pentru retragerea acțiunilor în instanță. Deputata Alina Gorghiu îl acuză public pe Ilie Bolojan de șantaj și presiuni politice și anunță că nu va renunța la demersurile judiciare, indiferent de consecințe.

Într-un mesaj video Alina Gorghiu a lansat acuzații grave la adresa conducerii PNL și a spus că a ajuns în situația de a alege între dreptul de a-și apăra interesele în justiție și apartenența la grupul parlamentar al partidului în care, spune ea, activează de 27 de ani. Fosta președintă a PNL îl vizează direct pe Ilie Bolojan, căruia îi cere să reanalizeze decizia prin care liberalii aflați în litigiu cu partidul au primit un ultimatum de 10 zile pentru a-și retrage procesele.

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„Am înțeles pe propria piele ce înseamnă să fii pusă sub presiunea, să renunți la justiție, să ți se ceară să alegi între apărarea drepturilor tale și apartenența la grupul parlamentar al partidului în care ai muncit 27 de ani. Și da, mă consider victima unui șantaj și o spun de la început, nu voi ceda”, a transmis Alina Gorghiu.

Potrivit acesteia, decizia discutată în Biroul Politic Național prevede ca parlamentarii care au dat PNL în judecată trebuie să renunțe la acțiunile în instanță în termen de 10 zile. În caz contrar, aceștia riscă să fie exlcuiși din grupurile parlamentare liberale. Gorghiu consideră măsura ilegală și îi cere public lui Ilie Bolojan să renunțe la „șantaj în interiorul partidului”.

„Ce s-a întâmplat în Biroul Politic Național e foarte grav. Potrivit deciziei domnului Bolojan, celor care au dat partidul în judecată li se acordă 10 zile să renunțe la litigii, sub amenințarea excluderii din grupurile parlamentare. Îi solicit public lui Bolojan să reanalizeze această decizie ilegală, să se consulte cu specialiștii și să renunțe la acest șantaj în interiorul PNL”, a declarat liberala.

Alina Gorghiu: „Cum aș mai putea să le spun altora să aibă curaj să-și apere drepturile dacă eu aș renunța la ale mele?”

Unul dintre argumentele invocate de Alina Gorghiu vizează chiar activitatea sa publică în domeniul apărării drepturilor victimelor. Aceasta amintește că a susținut în repetate rânduri dreptul persoanelor care se confruntă cu abuzuri de a-și apăra interesele în justiție, fără teama unor represalii. În acest context, fosta președintă a PNL spune că nu poate accepta acum o presiune similară chiar din partea propriei conduceri de partid.

„Am vorbit de atâtea ori despre presiunea asupra victimelor de a-și retrage plângerile, despre frică, despre amenințări, despre cât de greu este să mergi mai departe când cineva încearcă să te aducă la tăcere. Astăzi mă confrunt eu însămi cu acest șantaj de a renunța la un demers în justiție”.

Aceasta a precizat că nu își va retrage nicio sesizare și nicio acțiune în instanță ca urmare a amenințărilor cu sancțiuni politice.

„Dreptul meu de a mă apăra în fața unui abuz nu e negociabil. Iar abuzurile, iată, pot veni și din partea propriei conduceri de partid”.

Gorghiu a invocat articolul 21 din Constituție

În mesajul său, deputata a invocat și articolul 21 din Constituția României, care garantează accesul liber la justiție. Aceasta a subliniat că acest drept nu depinde de statutul politic al unei persoane sau de deciziile conducerii unui partid.

„Constituția garantează, articolul 21, accesul liber la justiție pentru apărarea drepturilor, a libertăților și intereselor legitime. Acest drept îl am ca cetățean. Nu mi l-a acordat președintele PNL, nici Biroul Politic Național”.

„Nu mi-e frică de Ilie Bolojan sau de Dan Motreanu”

Alina Gorghiu nu s-a limitat la contestarea deciziei conducerii PNL, și i-a atacat direct pe Ilie Bolojan și Dan Motreanu. Ea afirmă că se așteaptă la intensificarea atacurilor politice, dar susține că acestea nu îi vor schimba poziția.