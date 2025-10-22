Prima pagină » Actualitate » „Mă doare doar să privesc”. Motivul incredibil pentru care un fermier din CALIFORNIA a fost nevoit să arunce toată recolta, 25 de tone de struguri

22 oct. 2025, 13:40, Actualitate
Motivul incredibil pentru care un fermier din California a fost nevoit să arunce toată recolta / foto cu caracter ilustrativ

Brandon Sywassink, directorul fermei Manna Ranch, din comitatul San Joaquin, California, a povestit pentru CBS Sacramento cum un an întreg de muncă s-a risipit într-o singură zi. Toată recolta sa de struguri, 25 de tone, a fost respinsă de singurul cumpărător pe care îl avea, o cramă din localitatea Lodi, dintr-un motiv incredibil.

Potrivit acestuia, indicele Brix, care măsoară conținutul de zahăr al strugurilor, a fost cu 0,1% sub pragul trecut în contract.

O întreagă recoltă aruncată pe câmp

„Am avut o mână de struguri, ei bine, aș putea spune, o mână de camioane pline de struguri care au fost respinși la cramă pentru indicele Brix scăzut”, a declarat Sywassink într-un dialog cu televiziunea CBS Sacramento.

Analizele de laborator au arătat un nivel de 23,9 Brix, în loc de 24, cât era limita minimă cerută pentru vinul dorit de cei de la cramă. Rezultatul? Întreaga producție, 25 de tone de struguri, a fost aruncată pe câmp. Paguba suferită de viticultor: undeva între 10.000 și 15.000 de dolari.

„Mă doare tare să privesc asta. Fermierii primesc un salariu o singură dată pe an, iar noi nu am primit nimic în ziua de plată”, a mai spus Sywassink, vizibil afectat de ce i s-a întâmplat.

Potrivit Comisiei Lodi Winegrape, astfel de situații sunt tot mai frecvente. Marile crame impun standarde din ce în ce mai stricte pentru conținutul de zahăr, aciditate și aromă. În același timp, se importă vinuri ieftine din alte țări, astfel că situația de pe piața viticolă din Statele Unite a deveni disperată.

„Viticultorii sunt la mila acestor companii. Li se impun standarde foarte stricte. În același timp, aceleași crame aduc milioane de galoane de vin din străinătate în loc să cumpere acești struguri locali. Trebuie să avem un fel de cod de conduită care să transforme parteneriatul într-un parteneriat egal, pentru că, în acest moment, cultivatorii nu au de ales”, a explicat Stuart Spencer, directorul executiv al Comisiei Lodi Winegrape.

Povestea fermierului Sywassink nu este un caz izolat, ci reflectă realitatea dură a întregii agriculturi americane. Potrivit datelor USDA, venitul net al fermelor din Statele Unite a scăzut cu 23% în 2024. În același timp, s-au mărit semnificativ costurile pentru îngrășăminte, combustibil și semințe.

Guvernul SUA promite reluarea sprijinului pentru fermieri

În pofida blocajului guvernamental actual, Guvernul SUA a anunțat, marți, 21 octombrie, că va relua activitățile esențiale ale Departamentului Agriculturii și va distribui un pachet de ajutor de peste 3 miliarde de dolari pentru fermierii americani afectați de disputele comerciale.

Anunțul a fost făcut de Brooke Rollins, secretarul Agriculturii, care a scris pe rețelele de socializare: „Joia aceasta, USDA va relua operațiunile de bază ale Agenției pentru Servicii Agricole, inclusiv serviciile critice pentru procesarea creditelor agricole, plățile ARC/PLC și alte programe”.

În context, ea a menționat și aprobarea unui pachet de sprijin pentru fermieri în valoare de trei miliarde de dolari. Pachetul de ajutor va fi finanțat prin Commodity Credit Corporation, un mecanism de finanțare din cadrul USDA folosit și în primul mandat al lui Trump pentru a oferi peste 23 de miliarde de dolari fermierilor americani.

