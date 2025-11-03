Ionuț Moșteanu anunță semnarea contractului pentru AVIOANELE F-16 de un euro: „România continuă să investească în apărare”

Ionuț Moșteanu a anunțat că Ministerul Apărării Naționale a semnat luni contractul pentru achiziția celor 18 aeronave F-16 Fighting Falcon din Olanda, la prețul de 1 euro.

Cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruirea piloților din cadrul Centrului European de Instruire F-16 de la Fetești, devenit un hub regional NATO. Moșteanu a transmis că o parte dintre locurile din program vor fi dedicate piloților ucraineni.

Facebook „Cele 18 aeronave vor fi folosite exclusiv pentru antrenamente și instruire, o parte din locurile din program fiind dedicate pregătirii piloților ucraineni. Achiziția se face la un preț simbolic de 1 euro. Este o investiție inteligentă în pregătire, cooperare și viitor. Acest proiect reflectă încrederea partenerilor noștri olandezi și recunoașterea profesionalismului Forțelor Aeriene Române,” a scris Moșteanu pe pagina sa de

SURSE FOTO: Facebook Ionuț Moșteanu

RECOMANDAREA AUTORULUI: