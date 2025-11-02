Ionuț Moșteanu a semnat memorandumul de înțelegere privind cooperarea militară între România și Egipt. Anunțul făcut de Ministrul Apărării

Ionuț Moșteanu, Ministrul Apărării, a fost prezent, în acest weekend, la inaugurarea marelui Muzeu Egiptean. Duminică, 2 noiembrie 2025, a semnat, alături de ministrul egiptean, generalul Abdel Mageed Saqr, memorandumul de înțelegere privind cooperarea militară între România și Egipt.

Pe Facebook, Ministrul Apărării a ținut să anunțe pasul important care a fost îndeplinit duminică, 2 noiembrie 2025, pentru consolidarea relațiilor bilaterale în domeniul apărării, precum și pentru întărirea dialogului strategic. Alături de omologul egiptean, generalul Abdel Mageed Saqr, Ionuț Moșteanu a semnat memorandumul de înțelegere privind cooperarea militară între România și Egipt.

Momentul semnării memorandumului a fost imortalizat

Ministrul Apărării relevă faptul că această cooperare va include „schimburi de expertiză, exerciții comune și proiecte concrete în domeniul apărării”.

„Am semnat astăzi, alături de omologul meu egiptean, Memorandumul de Înțelegere privind cooperarea militară între România și Egipt. Este un pas important pentru consolidarea relațiilor noastre bilaterale în domeniul apărării și pentru întărirea dialogului strategic între două țări. România recunoaște rolul esențial al Egiptului în menținerea securității și a păcii în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, regiuni cu impact direct asupra echilibrului global. Am discutat deschis despre provocările de securitate din Marea Neagră, Balcanii de Vest și Orientul Mijlociu și despre cum putem lucra împreună pentru a le gestiona mai eficient. Cooperarea noastră va include schimburi de expertiză, exerciții comune și proiecte concrete în domeniul apărării. România rămâne un partener de încredere pentru pace și stabilitate, în Europa și dincolo de ea”, a notat Ionuț Moșteanu pe Facebook.

Ce a comunicat MAPN

Ministerul Apărării Naționale a transmis un comunicat, duminică, 2 noiembrie, referitor la semnarea acestui document.

„Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, a semnat astăzi, alături de ministrul egiptean, generalul Abdel Mageed Saqr, un memorandum de înțelegere privind cooperarea militară între România și Egipt. Cu ocazia întrevederii, cei doi oficiali au discutat despre situația de securitate din zonele de interes pentru cele două state – regiunile Mării Negre și Balcanilor de Vest, respectiv Orientul Mijlociu și Africa. Totodată, au fost analizate perspectivele cooperării bilaterale în domeniul apărării dintre România și Republica Arabă Egipt, pe fondul semnării Memorandumului. Ministrul român al apărării a adus în discuție contextul actual de securitate, pe fondul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și al acțiunilor hibride desfășurate de Federația Rusă în zonele Mării Negre și a Balcanilor de Vest. Oficialul român a subliniat deschiderea părții române pentru identificarea unor proiecte de interes comun, în baza prevederilor Memorandumului, care stabilește cadrul juridic necesar inițierii unui dialog bilateral permanent și pentru dezvoltarea cooperării sectoriale în domeniul apărării. «România recunoaște și apreciază rolul esențial pe care Republica Arabă Egipt îl are în promovarea stabilității și securității regionale, acționând ca un pilon de echilibru și dialog în Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Am semnat astăzi, cu omologul egiptean, Memorandumul de Înțelegere privind cooperarea militară între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt, recunoscând astfel necesitatea consolidării relațiilor bilaterale de cooperare în domeniul apărării, în beneficiul securității și prosperității ambelor state», a declarat ministrul apărării naționale. În finalul întrevederii, cei doi oficiali au convenit asupra necesității unui dialog constant pentru coordonarea cooperării militare. În cadrul vizitei în Egipt, ministrul apărării, a avut mai multe întâlniri cu comandanți ai forțelor armate, a depus o coroană la Monumentul Memorial din Cairo, a vizitat muzeul militar și s-a întâlnit cu membri ai comunității românești din Egipt, la sediul Ambasadei României la Cairo. De asemenea, în marja vizitei, Ionuț Moșteanu a reprezentat România la ceremonia oficială de inaugurare a Marelui Muzeu Egiptean, desfășurată în data de 1 noiembrie 2025” se arată în comunicatul MAPN.

