Președintele Nicusor Dan a vorbit după discursul de la lansarea campaniei lui Cătălin Drulă și despre coaliția de guvernare în contextul atacurilor dintre liderii PSD, PNL și USR. Președintele a spus că majoritatea parlamentară este stabilă și dovedită și a izbuncit în râs atunci când a fost întrebat dacă ar putea fi desemnat premier Călin Georgescu.

Nicușor Dan a fost întrebat de reporteri dacă actuala coaliție de guvernare mai rezistă în contextul atacurilor dintre liderii partidelor politice. Președintele a spus că „avem o majoritate parlamentară stabilă și dovedită”. Momentul de maxim amuzament a venit atunci când oficialul a fost întrebat ce se va întâmpla cu premierul Ilie Bolojan dacă va demisiona. Întrebat care sunt șansele ca în locul lui Bolojan să fie nominalizat pentru funcția de premier Călin Georgescu, Nicușor Dan a izbucnit în hotote de râns. După câteva momente, vizibil amuzant, Nicușor Dan a spus că „Nu există o asemenea alternativă! Nu este luat în calcul un astfel de scenariu.”

