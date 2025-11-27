Prima pagină » Actualitate » Ionuț Mosteanu, pătruns de solemnitate în Parlament. În timp ce se intona imnul României, Ministrul Apărării sorbea din cafea, la prezidiu

Ruxandra Radulescu
27 nov. 2025, 18:29, Actualitate
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu a fost surprins miercuri, în prezidiul Parlamentului, cu puțin timp înainte de prezentarea Strategiei de apărare națională, în timp ce sorbea din cafea, chiar atunci când se intona imnul național, un moment de profundă solemnitate. 

Ionuț Moșteanu a fost protagonistul încă unui moment ridicol, chiar în Parlament.

Înainte ca președintele Nicușor Dan să prezinte Strategia națională de apărare, ministrul Ionuț Moșteanu a fost surprins în prezidiu, alături alți oficiali, viceprim-ministrul Cătălin Predoiu și ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, cum își bea cafeaua, în timpul intonării imnului național.

Atunci când în Parlament au răsunat acordurile de la „Deșteaptă-te române”, toți cei prezenți s-au ridicat în picioare, în semn de respect. Deși politicienii, aflați în sală, stăteau drepți, cu o mină solemnă, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a decis să facă un gest, considerat o lipsă totală de respect față de eveniment, dar și funcția pe care o deține.

Ministrului i s-a făcut, brusc, poftă de cafea și se pare că tentația cofeinei a câștigat în fața simțului patriotic. Cu un gest de o lejeritate debordantă, Moșteanu a luat, tacticos, paharul cu cafea, așezat pe biroul din fața sa, și a sorbit cu nesaț din licoare.

Nu s-a sfiit nici măcar de colegii săi, aflați în tribuna Parlamentului, care nu puteau decât să-l privească pe ministrul Apărării cum își soarbe cafeluța.

