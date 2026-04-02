Ipocrizia lui Bolojan. Premierul a spus într-un interviu că stă într-un apartament modest „de 65 de mp

Prezent la un interviu, Ilie Bolojan a fost întrebat ce ține în cutiile de pantofi, aluzie la dosarul lui Cristian Anton și la mita găsită de procurori în cutiile de pantofi. Replica lui Bolojan nu s-a lăsat așteptată, dar, surpriză, a fost o replică manipulatoare, menită să inducă opinia publică în eroare.

Ilie Bolojan: „În apartamentul meu de 65 mp de la bloc nu ai mult loc pentru pantofi, mai ales dacă ai și cărți”, a spus Bolojan la EuropaFM.

Fără nicio tresărire, Bolojan practic s-a folosit de moment pentru a da un răspuns populist și neadevărat. Premierul României a fost implicat încă de la preluarea mandatului într-un scandal imobiliar. Locuiește de luni bune nu într-un apartament de „65mp, de la bloc”, ci în uriașa vilă de protocol a RAAPPS, din exclusivista zona a capitalei, Primăverii, în casa fostului președinte, Traian Băsescu.

Vila din Nikolai Gogol are aproximativ 300 de metri pătrați plus curte, departe de suprafața modesta asupra căruia insistă Bolojan, într-un exces de falsă modestie. Mai mult, așa cum Gândul dezvăluia în octombrie anul trecut Bolojan a locuit ilegal în vilă, pentru că aceasta avea un regim special în cadrul RAAPPS. Era destinată exclusiv foștilor șefi de stat. În data de 23 octombrie, Bolojan i-a schimbat destinația, printr-o hotărâre de guvern ținută la secret, astfel încât sa între în legalitate. Bolojan nu a lămurit niciodată acest abuz pe care l-a comis. Și Bolojan și purtătoarea de cuvânt a guvernului, Ioana Ene Dogioiu, au fugit mereu de întrebările Gândul pe aceasta tema. La data la care Bolojan schimba încadrarea imobilului, 23 octombrie 2025, Gândul o confrunta pe Dogioiu cu abuzul șefului sau.

Dogioiu, fără răspuns la întrebarea Gândul

Întrebată de reporterul Gândul despre această hotărâre de guvern, purtătoarea de cuvânt a refuzat să răspundă. De menționat că hotărârile de guvern clasificate au un regim secret/nepublic.

Gândul: Vă rog să ne mai precizați și dacă pe agenda ședinței de astăzi a existat o hotărâre de guvern prin care s-a schimbat destinația unei vile de protocol din strada Gogol?

Ioana Dogioiu: Agenda publică a ședinței de guvern ați avut-o la dispoziție. Ce e pe agenda publică a ședinței de guvern, ați avut la dispoziție.

La patru luni distanță de la acest moment neelucidat încă, Bolojan induce opinia publica în eroare, spunând ca locuiește într-un apartament de 65 de mp. În declarația de avere figurează, ce-i drept, un apartament cu aceasta suprafață, dobândit în 2008.,

Doar că apartamentul se află în Oradea și nu are cum să servească drept reședință actuală a premierului, de vreme ce acesta stă în București, în uriașa vilă din Gogol, pe care a dobândit-o ilegal.

