Prima pagină » Actualitate » Câinii din Madrid, în pericol. Intoxicați cu alcool și droguri

Câinii din Madrid, în pericol. Intoxicați cu alcool și droguri

09 feb. 2026, 14:00, Actualitate
Câinii din Madrid, în pericol. Intoxicați cu alcool și droguri
Câinii din Madrid, în pericol. Intoxicați cu alcool și droguri

Clinicile veterinare din Madrid atrag atenția asupra creșterii cazurilor de câini intoxicați cu alcool sau cu substanțe psihoactive.

Tot mai mulți câini din Madrid ajung să fie intoxicați cu alcool sau substanțe psihoactive după ce au ingerat fecale de la persoane consumatoare.

Medicul veterinar Abraham Pascual, de la centrul veterinar de urgență Reina Cristina, a explicat, că a ajuns să trateze cam patru astfel de cazuri pe săptămână, incidența fiind mai mare în weekend.

”Este tipul de intoxicație pe care îl întâlnim cel mai des”, a declarat acesta, potrivit elpais.com.

Paula Valdeon are un animal de companie, Balkis, care a trecut printr-o astfel de situație. Într-o seară, în timp ce își plimba câinele, l-a eliberat pentru o scurtă vreme din lesă. Acesta a dispărut în tufișuri, de unde s-a întors cu urme de fecale pe bot. Câteva ore mai târziu, patrupedul a început să se comporte ciudat și să nu se simtă bine, să tremure și să nu mai poată sta pe lăbuțe. În urma controlului veterinar s-a descoperit că fecalele pe care câinele le ingerase conțineau urme de drog.

În momentul în care au fost intoxicați cu astfel de substanțe, câinii ajung să treacă prin tot felul de tratamente la clinicile veterinare. Sunt supuși la terapii cu cărbune activ și metoclopramid. Inducerea vărsăturilor este benefică doar dacă se face la scurt timp după ce patrupedul a ingerat substanțele respective. În majoritatea cazurilor, animalele care au ajuns în astfel de situație își revin la normal a doua zi, însă unele cazuri pot fi extrem de grave și necesită o perioadă mai mare de îngrijire.

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Daniel Băluță continuă războiul cu Ciucu: Comportament de baron/Nu putem arbitra o astfel de reglare de conturi într-un stil mafiot
14:45
Daniel Băluță continuă războiul cu Ciucu: Comportament de baron/Nu putem arbitra o astfel de reglare de conturi într-un stil mafiot
REACȚIE George Simion se apără după ce a fost acuzat că a făcut lobby ca România să fie scoasă din Visa Waiver. ”Cu cât o minciună este mai mare, cu atât mai credibilă este”
14:39
George Simion se apără după ce a fost acuzat că a făcut lobby ca România să fie scoasă din Visa Waiver. ”Cu cât o minciună este mai mare, cu atât mai credibilă este”
ACUZAȚII Acuzații de evaziune fiscală de 12 milioane de lei la un comerciant de nisip și pietriș din Giurgiu. Ce schemă a descoperit ANAF
14:18
Acuzații de evaziune fiscală de 12 milioane de lei la un comerciant de nisip și pietriș din Giurgiu. Ce schemă a descoperit ANAF
SPORT Lovitură de teatru: a picat transferul anunțat de Gigi Becali. Atacantul „nu mai vine” la FCSB
14:13
Lovitură de teatru: a picat transferul anunțat de Gigi Becali. Atacantul „nu mai vine” la FCSB
AUTO În ce condiții îți poți scurta perioada de suspendare a permisului auto. Ce trebuie să facă șoferii care vor să conducă mai repede
13:28
În ce condiții îți poți scurta perioada de suspendare a permisului auto. Ce trebuie să facă șoferii care vor să conducă mai repede
REACȚIE Dan Negru, revoltat de „digitalizare”: „Supermarketul m-a angajat casier și statul m-a angajat funcționar”
13:15
Dan Negru, revoltat de „digitalizare”: „Supermarketul m-a angajat casier și statul m-a angajat funcționar”
Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
Viktor Orban spune că președintele american Bill Clinton i-ar fi cerut Ungariei să atace Serbia în 1999, dar Budapesta a refuzat
Cancan.ro
Mama Adrianei Viliginschi, văduva lui Kreiner, rupe tăcerea după ce fiica ei a fost arestată! 'Se va descoperi cine le...'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
O serie de crime zguduie Bulgaria: Un ONG care găzduiește tineri în tabere de vacanță, bănuit că s-a transformat în sectă
Cancan.ro
Ce îi scria românca lui Jeffrey Epstein în timp ce el era în închisoare! Detaliile neașteptate din mailurile desecretizate
Ce se întâmplă doctore
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe fanii săi! Cum a apărut bruneta în cea mai provocatoare ședință foto
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Gata de luptă! Brigada românească care operează sistemele HIMARS a atins nivelul de certificare NATO
Descopera.ro
Un oraș subteran colosal, găsit sub casa unui bărbat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Miso alb sau miso roșu? Diferențe, utilizări și de ce multe rețete nu specifică tipul
RĂZBOI Culmea ironiei. Rușii acuză ucrainenii de „metode rusești” în tentativa de asasinat care a zguduit Moscova săptămâna trecută
14:31
Culmea ironiei. Rușii acuză ucrainenii de „metode rusești” în tentativa de asasinat care a zguduit Moscova săptămâna trecută
FLASH NEWS Planul economistului AUR de a scoate România din criză: „Avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, aproape 9%”
14:24
Planul economistului AUR de a scoate România din criză: „Avem cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, aproape 9%”
CONTROVERSĂ Ziua și demisia pe Downing Street. Directorul de comunicare al premierului britanic, Kier Starmer, a demisionat după doar 5 luni în funcție
13:47
Ziua și demisia pe Downing Street. Directorul de comunicare al premierului britanic, Kier Starmer, a demisionat după doar 5 luni în funcție
METEO Valul de aer polar aduce iarna înapoi în România. Unde vor fi temperaturi și de -15 grade Celsius
13:08
Valul de aer polar aduce iarna înapoi în România. Unde vor fi temperaturi și de -15 grade Celsius
EXCLUSIV Crin Antonescu, prima reacție în scandalul din PNL, în exclusivitate pentru Gândul: „Salut declarațiile domnului Thuma! / Spune adevărul!”
12:45
Crin Antonescu, prima reacție în scandalul din PNL, în exclusivitate pentru Gândul: „Salut declarațiile domnului Thuma! / Spune adevărul!”
FLASH NEWS S-a dat startul luptei pentru șefia marilor parchete. Cine și-a depus candidatura. Alegerea surpriză a lui Alex Florența și Marius Voineag
12:39
S-a dat startul luptei pentru șefia marilor parchete. Cine și-a depus candidatura. Alegerea surpriză a lui Alex Florența și Marius Voineag

Cele mai noi

Trimite acest link pe