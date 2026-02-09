Câinii din Madrid, în pericol. Intoxicați cu alcool și droguri

Clinicile veterinare din Madrid atrag atenția asupra creșterii cazurilor de câini intoxicați cu alcool sau cu substanțe psihoactive.

Tot mai mulți câini din Madrid ajung să fie intoxicați cu alcool sau substanțe psihoactive după ce au ingerat fecale de la persoane consumatoare.

Medicul veterinar Abraham Pascual, de la centrul veterinar de urgență Reina Cristina, a explicat, că a ajuns să trateze cam patru astfel de cazuri pe săptămână, incidența fiind mai mare în weekend.

”Este tipul de intoxicație pe care îl întâlnim cel mai des”, a declarat acesta, potrivit elpais.com.

Paula Valdeon are un animal de companie, Balkis, care a trecut printr-o astfel de situație. Într-o seară, în timp ce își plimba câinele, l-a eliberat pentru o scurtă vreme din lesă. Acesta a dispărut în tufișuri, de unde s-a întors cu urme de fecale pe bot. Câteva ore mai târziu, patrupedul a început să se comporte ciudat și să nu se simtă bine, să tremure și să nu mai poată sta pe lăbuțe. În urma controlului veterinar s-a descoperit că fecalele pe care câinele le ingerase conțineau urme de drog.

În momentul în care au fost intoxicați cu astfel de substanțe, câinii ajung să treacă prin tot felul de tratamente la clinicile veterinare. Sunt supuși la terapii cu cărbune activ și metoclopramid. Inducerea vărsăturilor este benefică doar dacă se face la scurt timp după ce patrupedul a ingerat substanțele respective. În majoritatea cazurilor, animalele care au ajuns în astfel de situație își revin la normal a doua zi, însă unele cazuri pot fi extrem de grave și necesită o perioadă mai mare de îngrijire.