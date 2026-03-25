Iranul deschide Strâmtoarea Ormuz, dar nu pentru toată lumea. Ce nave au primit interzis

Vești importante vin de la Teheran: Iranul a informat oficial națiunile membre ale Organizației Maritime Internaționale că redeschide Strâmtoarea Ormuz, dar nu pentru toată lumea. Concret, vasele care tranzitează zona trebuie să se coordoneze cu autoritățile iraniene ca să treacă pe acolo, scrie Mediafax.

În noaptea de marți spre miercuri, 25 martie, autoritățile iraniene au făcut publică o scrisoare adresată OMI în care se arată că „navele neostile” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz „în coordonare cu autoritățile iraniene”.

20% din țițeiul mondial trece prin Ormuz

Financial Times a publicat scrisoarea Iranului, iar textul mai precizează că „Teheranul a luat măsuri necesare și proporționale pentru a împiedica agresorii și susținătorii acestora să exploateze Strâmtoarea Ormuz pentru a desfășura operațiuni ostile împotriva Iranului”.

De la începutul războiului declanșat de Israel și SUA împotriva Iranului, la 28 februarie, calea navigabilă critică a fost practic închisă pentru toate navele, cu excepția câtorva. Înainte de izbucnirea conflictului, mai bine de cincime din țițeiul mondial trecea prin Strâmtoarea Ormuz, precum și majoritatea navelor de marfă și container care deservesc țările din Golf.

În prezent, undeva la 3.200 de nave sunt blocate în Golful Persic, nedorind să riște traversarea acestei zone înguste, care are doar 21 de mile marine lățime în punctul său cel mai strâmt.

De la declanșarea atacurilor, cel puțin 22 de nave au fost lovite de Iran.

Organizația Maritimă Internațională este un organism al ONU care stabilește standarde internaționale pentru transportul maritim. Săptămâna trecută, OMI a convocat o reuniune de urgență a membrilor săi pentru a aborda criza din regiune. Discuțiile care se poartă urmăresc stabilirea unui coridor care să permită navelor aflate în deficit critic de provizii să părăsească Golful.

Prețul tranzitării Strâmtorii

În ultimele zile, datele de urmărire a navelor au sugerat că Iranul permite unui număr mic de nave să treacă printr-o rută din apele sale teritoriale. Analiștii sunt de părere că ruta permite autorităților de la Teheran să verifice identitatea navelor înainte de a le permite să tranziteze Strâmtoarea Ormuz.

Unele nave au plătit Iranului până la 2 milioane de dolari pentru a asigura o trecere în siguranță prin Golf, potrivit Lloyd’s List Intelligence și unei persoane care are cunoștință de situație.

„Toate guvernele ar trebui să ia atitudine și să încerce să ajute la rezolvarea acestei situații”, a declarat SV Anchan, CEO al Safesea Group, cu sediul în SUA, companie a cărei navă, Safesea Vishnu, a fost atacată pe 11 martie „și acum nu mai poate fi reparată”.

De altfel, autoritățile de la Teheran au precizat în scrisoarea adresată OMI că navele care au legături cu SUA și Israel, „precum și alți participanți la agresiune, nu se califică pentru trecere inocentă sau neostilă”.

În pofida amenințărilor președintelui Donald Trump, nu există niciun semn că Iranul intenționează să renunțe la controlul asupra acestei căii navigabile. De altfel, oficialii iranieni au transmis că nu se va mai reveni la situația de dinainte de război din Strâmtoarea Ormuz, chiar dacă conflictul actual se va încheia.

Ce plan are Teheranul, de fapt

Astfel, Parlamentul iranian se pregătește să introducă noi reglementări care guvernează traficul maritim, potrivit deputatului Mansour Alimardani – „Iranul a urmărit întotdeauna o politică de cooperare internațională în Strâmtoarea Ormuz, însă presiunea tot mai mare din cauza sancțiunilor ilegale a determinat republica islamică să restricționeze temporar trecerea mărfurilor pentru a-și demonstra capacitatea de a gestiona tranzitul global de energie”.

Mansour Alimardani a explicat că planul are două componente: „În primul rând, să răspundă la acțiunile țărilor care au sprijinit sancțiunile SUA împotriva Iranului și, în al doilea rând, să transfere tranzacțiile de la dolarul american la monede alternative”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump susține că războiul cu Iranul „este deja câștigat”: „Nu mai au marină, nici forțe aeriene, nimic!”

Război în Iran, ziua 26: Trump: Vance și Rubio discută cu Iranul pentru a pune capăt războiului. Strâmtoarea Ormuz, deschisă pentru „navele neostile”