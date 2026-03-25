Trump susține că războiul cu Iranul „este deja câștigat”: „Nu mai au marină, nici forțe aeriene, nimic!”. Teheranul cere negocieri cu Vance și Rubio

Declarațiile explozive ale președintelui Donald Trump despre victoria americană în extremis în conflictul cu Iranul au stârnit semnale diplomatice neașteptate la Teheran. Regimul, condus acum de fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, ar transmite că preferă negocieri de pace directe cu vicepreședintele JD Vance, și nu cu emisarii tradiționali ai Washingtonului.

Președintele Donald Trump a făcut declarații controversate despre conflictul cu Iranul, susținând că războiul este deja câștigat și minimalizând capacitatea militară a Teheranului.

„Am câștigat. Războiul ăsta e câștigat. Singurii care vor să-l mențină în viață sunt cei care difuzează știri false. Ei (iranienii n.red) n-au nici marină, nici forțe aeriene, nici nimic. Iar noi avem, literalmente, avioane care zboară peste Teheran și peste alte părți ale țării lor. Ei (iranienii n.red) nu pot face absolut nimic în privința asta. De exemplu, dacă vreau să distrug centrala aceea electrică, acea centrală foarte mare și puternică, ei nu pot face nimic în privința asta. E ca și cum ar spune: „Prinde-mă”. Asta e tot ce pot face”, a declarat Donald Trump într-un video publicat pe Facebook de Departamentul de Stat al Statelor Unite.

Sursa video – Facebook/U.S. Department of State

Iranul schimbă strategia: Vrea să discute cu JD Vance nu cu Steve Witkoff

În paralel cu retorica dură de la Washington, Iranul transmite semnale că ar fi deschis negocierilor, însă cu o condiție clară: schimbarea interlocutorilor americani.

Potrivit unor surse regionale, oficialii iranieni au comunicat prin canale neoficiale că nu doresc reluarea discuțiilor cu trimisul special Steve Witkoff sau cu Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump. În schimb, Teheranul ar prefera negocieri directe cu vicepreședintele JD Vance.

Decizia reflectă lipsa de încredere acumulată după eșecul negocierilor anterioare, înainte ca Israelul și Statele Unite să lanseze acțiuni militare în regiune.

„Percepția este că Vance ar fi hotărât să pună capăt conflictului”, a declarat una dintre surse.

Surse diplomatice subliniază că, în final, Iranul va trebui să negocieze cu reprezentantul desemnat de administrația americană, indiferent de preferințele exprimate.

„Indiferent pe cine decide administrația să trimită, iranienii vor trebui să se descurce cu acea persoană, dar asta nu înseamnă că nu au o preferință”, a spus a doua sursă.

Casa Albă a confirmat că decizia finală îi aparține președintelui Donald Trump. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a declarat că „vicepreședintele Vance, secretarul Rubio, trimisul special Witkoff și domnul Kushner vor fi toți implicați”. În ceea ce privește perspectivele unei întâlniri directe, există discuții privind organizarea unor negocieri între SUA și Iran la Islamabad, la finalul săptămânii. Totuși, chiar și susținătorii acestei inițiative sunt sceptici că întâlnirea va avea loc.

Recomandarea autorului:

