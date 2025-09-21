În timp ce cadrele didactice strigă sub fereastra primului ministru că nu le ajung banii de salariu de la o lună la alta, guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, trimite finanțiștii prin școli ca să-i învețe pe profesori cum să economisească eficient.

Cu bursele tăiate și școli comasate, Ilie Bolojan și-a pus în cap întreg corpul didactic al României. În tot acest timp, BNR a luat-o prin școlile din țară ca să învețe cadrele didactice cum să supraviețuiască de la un salariu la altul.

Metoda aplicată este aceea prin care îndeamnă profesorii și elevii să facă diferența dintre dorință și necesitate, atunci când vine vorba să cheltuiască o sumă mai mare de bani.

Cadrele didactice participante au mai fost pregătite și să economisească de la o lună la alta, punând deoparte 15-20% din salariu.

„Ni s-a spus cum să facem diferența dintre necesitate și dorință, atunci când vrem să facem o cheltuială mai mare. Să stăm mai mult de 24 de ore să așteptăm”, povestesc cadrele didactice implicate în proiect.

Magdalena Dorcioman este directorul Colegiului Dinicu Golescu din Câmpulung, unitate participantă în proiect, care ne-a declarat că deja a implementat acest sistem prin care „elevii nu doar că învață să își administreze banii, să economisească și să planifice, dar descoperă și ce înseamnă responsabilitatea în luarea deciziilor.”

La rândul ei, profesoara de Limba Română Adelina Beldugan, implementează în timpul orelor acest sistem de educație, prin identificarea elementelor financiare în operele literare.

Demersul se înscrie în reperele Strategiei Naționale de Educație Financiară (SNEF) 2024-2030, fiind parte a Planului de acțiune al acesteia în cadrul Obiectivului specific 2: Creșterea nivelului de cunoștințe ale cadrelor didactice în privința educației financiare, prin implementarea unor programe de educație financiară destinate cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar și organizarea de cursuri de formare profesională pentru cadrele didactice menite să crească gradul de conștientizare a importanței educației financiare”, a transmis BNR Argeș.

Adelina Beldugan a subliniat că efectele orelor se resimt dincolo de clasă.

„Chiar mi-au spus părinții că unii copii se gândesc de două ori înainte să dea banii pe ceva comandat de pe internet. Deci iată că ei sunt interesați de bani și mai ales de banii pe care îi au ei în pușculiță.”

Au fost 28 de ateliere de educație economică și financiară la nivel național, în perioada iunie-septembrie 2025, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar. Activitățile au fost organizate în 20 de orașe din țară, inclusiv Municipiul București, și au reunit peste 800 de profesori de gimnaziu și liceu.

