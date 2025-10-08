Prima pagină » Actualitate » Israel a interceptat 9 vase ce navigau spre Fâșia Gaza și a arestat 90 de persoane, chiar și trei deputați turci. Reacția guvernului de la Ankara

09 oct. 2025, 00:00, Actualitate
foto ilustrativa: sursa foto: Hepta

Miercuri, 8 octombrie 2025, navele unei noi flotile internaționale spre șia Gaza au fost interceptate în largul Egiptului, de către armata israeliană, la câteva zile după ce militari israelieni au urcat la bordul altui convoi maritim ce voia să străpungă blocada impusă de Israel enclave palestiniene, scrie AFP.

Astfel, prin această nouă interceptare, Turcia acuză Israel de un act de piraterie”, în condițiile în care la bordul uneia dintre navele oprite din drum, Conscience”, se aflau și trei deputați turci, care au fost reținuți, informează agenția de presă Anadolu.

Observând că trei dintre membrii săi sunt, de asemenea, deținuți pe nava Conscience, Parlamentul și-a exprimat sprijinul pentru toți cetățenii turci deținuți și pentru toți ceilalți eroi care au pornit ofere ajutor umanitar locuitorilor din Gaza”, anunță agenția de presă turcă.

ONG-ul Global Sumud Flotilla, care coordonează inițiativa, a anunțat mai întâi pe X că trei vapoare – Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjar şi Anas Al-Sharif – au fost interceptate la 220 de kilometri în largul coastei şiei Gaza” miercuri dimineaţa.

Ulterior, a anunțat pe site că toate cele 9 nave au fost abordate. Printre ele se află și Conscience, la bordul căreia, conform organizației, se aflau 90 de persoane, chiar și jurnaliști și medici.

De asemenea, ministrul israelian de Externe a condamnat pe X o tentativă futilă” de pătrundere într-o zonă de luptăși a spus că navele și pasagerii au fost transferați către un port israelianși că urmează să fie expulzați rapid”.

foto ilustrativa: sursa foto Hepta

foto ilustrativa: sursa foto Hepta

Global Sumud Flotilla a anunțat navele transportauajutoare în valoare de 110.000 de dolari constând în medicamente, echipamente respiratorii şi produse de nutriţie destinate spitalelor din Fâşia Gaza care nu mai au provizii”.

Turcia a acuzat Israel de un act de piraterieprin interceptarea vapoarelor flotilei.

Intervenţia în apele internaţionale înpotriva Flotilei Libertăţii, care s-a angajat spargă blocada ilegală şi inumană impusă Fâşiei Gaza, este un act de piraterie”, a denunţat Ministerul turc de Externe.

Ankara denunță și că mai mulți deputați turci au fost arestați de armata israeliană.

În plus, vocaţii celor 27 de cetăţeni francezi prezenţi la bordul navelor noii flotile au cerut, într-un comunicat, eliberarea rapidă a acestora.

”27 de civili francezi care se aflau la bordul acestor convoaie umanitare au fost arestaţi arbitrar de forţele armate de ocupaţie israeliană şi sunt, în prezent, deţinuţi în mod ilegal de către Israel”, denunţă avocaţii Nino Arnaud, Elsa Marcel, Adrien Mawas şi Sarah Sameur.

De asemenea, un rapper Belgian, pe nume Youssef Swatt’s, a fost arestat miercuri dimineaţa de către autorităţile israeliene în timp ce se afla într-un vapor al flotilei, au anunţat avocaţii lui.

Câteva sute de activiști care se aflau la bordul precedentei flotile către șia Gaza, înterceptată în intervalul 1-3 octombrie, chiar și suedeza Greta Thunberg, au fost expluzate de către Israel, după ce au fost supuși, susțin ei, unor rele tratamente în detenție.

Acuzațiile de rele tratamente au fost însă dezmințite de autoritățile israeliene.

Autorul recomandă:

Egiptul și Qatarul speră obțină în scurt timp un acord între ISRAEL și HAMAS /Care ar fi condițiile pentru un armistițiu în Gaza

Hamas și Israel au făcut schimb de liste cu ostaticii și prizonierii care urmează fie ELIBERAȚI. Există o stare de spirit optimistă generală

