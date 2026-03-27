Istoria se rescrie. O pagină pierdută din celebrul Palimpsest al lui Arhimede a fost regăsită după 100 de ani

Istoria se rescrie. O echipă de cercetători din Franța a identificat o pagină lipsă de zeci de ani din celebrul Palimpsest al lui Arhimede, unul dintre cele mai valoroase exemple care au supraviețuit operei matematicianului grec. Descoperirea a fost făcută la Muzeul de Arte Frumoase din Blois, unde acest fragment rămăsese neidentificat de la începutul secolului al XX-lea.

Documentul face parte dintr-un codex din secolul al X-lea care compilează texte fundamentale atribuite lui Arhimede, în special cele legate de geometrie și fizică. Este una dintre cele mai importante surse pentru studiul gândirii sale, deși manuscrisul a suferit un lung proces de deteriorare, reutilizare și pierdere parțială a conținutului de-a lungul secolelor, preia Larazon.

După căderea Constantinopolului în 1204, manuscrisul a fost mutat într-un cadru monastic, unde a rămas uitat timp de secole. În acest context, multe dintre paginile sale au fost reutilizate, textele originale au fost parțial șterse pentru a fi scrise peste ele conținut nou, ceea ce a dus la dispariția treptată a unei mari părți a lucrării originale.

Timp de decenii, specialiștii au crezut că mai multe dintre aceste pagini fuseseră pierdute pentru totdeauna. Comparații recente cu fotografii istorice realizate la începutul secolului al XX-lea au confirmat că fragmentul descoperit corespunde exact uneia dintre paginile lipsă, identificată ca fiind pagina 123 a codexului.

Pe o parte, pagina păstrează încă fragmente lizibile dintr-un tratat atribuit lui Arhimede, în special textul despre sferă și cilindru, una dintre cele mai influente lucrări ale sale în dezvoltarea geometriei clasice. Cealaltă față a in-folio prezintă o provocare suplimentară: este acoperită de ilustrații ulterioare care au ascuns textul original timp de secole, complicând foarte mult descifrarea acestuia.

Acest tip de stratificare este caracteristic palimpsesturilor, manuscrise reutilizate în care scrierea originală este parțial ascunsă sub inscripții noi, necesitând tehnici avansate pentru recuperarea sa.

Tehnologie avansată pentru recuperarea textelor antice

Pentru a încerca să reconstruiască conținutul complet al paginii, cercetătorii utilizează metode tehnologice de ultimă generație. Acestea includ imagistica multispectrală și analiza cu raze X, instrumente care le permit să distingă urme de cerneală invizibile ochiului uman și să recupereze texte șterse sau acoperite.

Aceste progrese ar putea nu numai să dezvăluie conținutul complet al acestei pagini, ci și să faciliteze reconstrucțiile viitoare ale altor secțiuni ale palimpsestului care rămân nedescifrate.

