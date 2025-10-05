Îți usuci hainele pe calorifer iarna? Ce pericol se ascunde în spatele acestui gest

Obișnuiești să îți usuci hainele pe calorifer iarna? Acest aspect, spun unii dintre specialiști, nu ar fi unul potrivit, deoarece ar putea declanșa anumite probleme de sănătate. Iată mai jos, în articol, ce pericol se ascunde în spatele acestui gest.

În timpul sezonului rece, multe dintre persoanele care locuiesc la bloc aleg să își usuce hainele pe calorifere. Totuși, acest gest aparent banal ar putea, în timp, să declanșeze anumite probleme de sănătate. Deși uscarea articolelor vestimentare pe calorifer poate fi o opțiune rapidă și facilă, unii dintre specialiști sunt de altă părere.

De ce nu ar fi indicat să îți usuci hainele pe calorifer iarna

Aparatele de încălzire nu ar trebui folosite drept obiecte care să ajute la uscarea rapidă a hainelor, iarna. Explicațiile vin din partea oamenilor de știință de la Centrul Național de Aspergiloză din Manchester, Marea Britanie.

Există o probabilitate ca acest gest, care este aparent banal, să ajute la inhalarea unor spor fungici de Aspergillus. Deși multe persoane sunt imune la acest tip de ciupercă, pot exista și excepții, îndeosebi în cazul oamenilor care suferă de boli grave sau au probleme cu sistemul imunitar. Printre acestea se numără și persoanele care suferă de cancer sau de astm bronșic.

În condițiile în care afecțiunea este netratată, starea de sănătate se poate înrăutăți, conducând la deteriorarea sinusurilor și a plămânilor. Alți specialiști recomandă să fie geamul deschis, atunci când hainele sunt puse la uscat pe calorifer, pentru a aerisi încăperea, arată doctorulzilei.ro.

Autorul recomandă:

Ce să faci pentru a avea energie nelimitată, zilnic. Ce spun neurologii

Greșeala care te poate îmbolnăvi, atunci când vine frigul. Ce să NU faci niciodată în casă

Cum să reduci factura la energie electrică. Ce trebuie să faci dacă ai centrală de apartament

TRUCUL prin care să cureți ecranul televizorului, fără zgârieturi. Cele trei lucruri care trebuie evitate

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ