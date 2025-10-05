Prima pagină » Actualitate » Îți usuci hainele pe calorifer iarna? Ce pericol se ascunde în spatele acestui gest

Îți usuci hainele pe calorifer iarna? Ce pericol se ascunde în spatele acestui gest

05 oct. 2025, 17:24, Actualitate
Îți usuci hainele pe calorifer iarna? Ce pericol se ascunde în spatele acestui gest

Obișnuiești să îți usuci hainele pe calorifer iarna? Acest aspect, spun unii dintre specialiști, nu ar fi unul potrivit, deoarece ar putea declanșa anumite probleme de sănătate. Iată mai jos, în articol, ce pericol se ascunde în spatele acestui gest.

În timpul sezonului rece, multe dintre persoanele care locuiesc la bloc aleg să își usuce hainele pe calorifere. Totuși, acest gest aparent banal ar putea, în timp, să declanșeze anumite probleme de sănătate. Deși uscarea articolelor vestimentare pe calorifer poate fi o opțiune rapidă și facilă, unii dintre specialiști sunt de altă părere.

De ce nu ar fi indicat să îți usuci hainele pe calorifer iarna

Aparatele de încălzire nu ar trebui folosite drept obiecte care să ajute la uscarea rapidă a hainelor, iarna. Explicațiile vin din partea oamenilor de știință de la Centrul Național de Aspergiloză din Manchester, Marea Britanie.

Există o probabilitate ca acest gest, care este aparent banal, să ajute la inhalarea unor spor fungici de Aspergillus. Deși multe persoane sunt imune la acest tip de ciupercă, pot exista și excepții, îndeosebi în cazul oamenilor care suferă de boli grave sau au probleme cu sistemul imunitar. Printre acestea se numără și persoanele care suferă de cancer sau de astm bronșic.

În condițiile în care afecțiunea este netratată, starea de sănătate se poate înrăutăți, conducând la deteriorarea sinusurilor și a plămânilor. Alți specialiști recomandă să fie geamul deschis, atunci când hainele sunt puse la uscat pe calorifer, pentru a aerisi încăperea, arată doctorulzilei.ro.

Autorul recomandă:

Ce să faci pentru a avea energie nelimitată, zilnic. Ce spun neurologii

Greșeala care te poate îmbolnăvi, atunci când vine frigul. Ce să NU faci niciodată în casă

Cum să reduci factura la energie electrică. Ce trebuie să faci dacă ai centrală de apartament

TRUCUL prin care să cureți ecranul televizorului, fără zgârieturi. Cele trei lucruri care trebuie evitate

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Citește și

ACTUALITATE Vučić și Orbán fac „unirea” Belgradului cu Budapesta printr-o cale FERATĂ de mare viteză. Porțiunea sârbească este gata
17:09
Vučić și Orbán fac „unirea” Belgradului cu Budapesta printr-o cale FERATĂ de mare viteză. Porțiunea sârbească este gata
ANALIZĂ „Adoratorii Țarului”. De ce refuză Biserica Ortodoxă Rusă să recunoască autenticitatea rămășițelor Romanovilor, ultima familie regală a Imperiului Țarist
17:00
„Adoratorii Țarului”. De ce refuză Biserica Ortodoxă Rusă să recunoască autenticitatea rămășițelor Romanovilor, ultima familie regală a Imperiului Țarist
EXCLUSIV Bolnavii de cancer, victime colaterale în RĂZBOIUL dintre magistrați și guvern. Bolojan a vrut să elimine ordonanța președințială pentru a face economie. Zegrean: „Ce face guvernul e imoral și incorect”
17:00
Bolnavii de cancer, victime colaterale în RĂZBOIUL dintre magistrați și guvern. Bolojan a vrut să elimine ordonanța președințială pentru a face economie. Zegrean: „Ce face guvernul e imoral și incorect”
ACTUALITATE Dezvăluirile unei românce mutate în Zanzibar, „colțul de Rai” adorat de mulți turiști. Cum arată viața dincolo de peisajele cu apă turcoaz
16:35
Dezvăluirile unei românce mutate în Zanzibar, „colțul de Rai” adorat de mulți turiști. Cum arată viața dincolo de peisajele cu apă turcoaz
ENERGIE Ai venituri sub 3.000 de lei? Energia ar putea costa doar 1 leu/kWh. Anunțul făcut de ministrul Bogdan Ivan
16:19
Ai venituri sub 3.000 de lei? Energia ar putea costa doar 1 leu/kWh. Anunțul făcut de ministrul Bogdan Ivan
Mediafax
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”
Digi24
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred că Europa va fi afectată: „E îngrijorător”
Cancan.ro
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Savanții care au aprins imaginația „dacopaților”. Cum au fost transformați strămoșii românilor în super-eroi antici
Mediafax
Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din Capitală și au agresat două angajate
Click
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”
Digi24
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări
Cancan.ro
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
observatornews.ro
Doctoriţă acuzată că a luat mită, decedată într-un accident rutier. În maşină, s-au găsit sume mari de bani
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
KanalD
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
Motivul pentru care medicamentele au gust RĂU
Capital.ro
Traian Băsescu rupe tăcerea după eliberarea Elenei Udrea. Prima sa declarație de la ieșirea acesteia: Ar fi fost un bun politician
Evz.ro
Cum să te îmbraci ca o vedetă fără să cheltui o avere
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Cum a reacționat Ahmed când a aflat în ce locație inedită va merge la primul date cu Veronica? Andreea Mantea: „Nu pari fericit” Concurentul din „Casa Iubirii” a rămas fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit 63 de noi familii tinere de asteroizi
VIDEO Adrian Năstase recunoaște ce s-a întâmplat cu OUĂLE de la Cornu: „Să nu contați pe ele”
17:03
Adrian Năstase recunoaște ce s-a întâmplat cu OUĂLE de la Cornu: „Să nu contați pe ele”
ACTUALITATE Prima „operațiune” a lui Piedone la conducerea ANPC-ului inventat de el. S-a apucat de experimente cu fructe din import. În primul episod, a despărțit ceara de mere
17:01
Prima „operațiune” a lui Piedone la conducerea ANPC-ului inventat de el. S-a apucat de experimente cu fructe din import. În primul episod, a despărțit ceara de mere
FINANCIAR Veștile proaste din weekend vin de la Ministerul Finanțelor: DATORIA publică a României bate toate recordurile și sugrumă bugetul țării
16:53
Veștile proaste din weekend vin de la Ministerul Finanțelor: DATORIA publică a României bate toate recordurile și sugrumă bugetul țării
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 6 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
16:52
Marius Tucă Show începe luni, 6 octombrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 6 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
16:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 6 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ACTUALITATE Incendiu puternic într-un sat din județul Suceava. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale
16:06
Incendiu puternic într-un sat din județul Suceava. Pompierii au intervenit cu cinci autospeciale