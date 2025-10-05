Ce să faci pentru a avea energie nelimitată, zilnic. Ce spun neurologii

Te-ai gândit vreodată ce ar trebui să faci pentru a avea cât mai multă energie, în fiecare zi? Neurologii au studiat atent anumite comportamente ale oamenilor, iar un studiu efectuat în SUA a arătat că peste 13% dintre adulții americani se simt obosiți sau epuizați aproape zilnic. Totuși, ce ar trebui să facă pentru a diminua senzația de oboseală? Vezi mai jos detaliile.

Un studiu efectuat în Statele Unite ale Americii a arătat că peste 13% dintre adulții americani prezintă o stare de oboseala sau epuizare aproape zilnic. Astfel de stări pot avea multiple cauze – de la lipsa efectivă a somnului, până la diverse probleme de sănătate sau depresie. De asemenea, și stresul cronic poate contribui activ la generarea unei astfel de stări. Deși unele persoane dorm suficient, atunci când se trezesc simt că ar fi fără vlagă. Aceste stări și comportamente au fost analizate cu ateție de experți, iar unii dintre specialiști au ajuns la o concluzie.

Mișcarea este o soluție corectă, susțin neurologii

Pentru a diminua această stare de oboseală sau epuizare, neurologii au explicat faptul că organismul are nevoie de mișcare. Mișcarea, inclusiv sportul, reprezintă un mod prin care este crescut fluxul de sânge și de oxigen din corp, ajungând până la creier. Neurologul Clifford Segil de la Providence Saint John’s Health Center, California, a susținut că „fiecare celulă vie are nevoie de energie pentru a funcționa”.

„Activitatea fizică face ca mitocondriile – centralele energetice ale celulelor – să funcționeze mai eficient. Rezultatul? Mai puțină oboseală și o rezistență crescută în activitățile zilnice”, a precizat și neuropsihologul Ciaran Michael Considine, în cadrul Departamentului de Neurologie al Centrului Medical Universitar Vanderbilt.

De altfel, mișcarea, în eneral, stimulează și chimia creierului, contribuind la creșterea secreției de serotonină, dopamină și norepinefrină. Neuropsihologul Ciaran Michael Considine susține că o simplă plimbare de 10 minute „te poate lăsa mai treaz, mai revigorat și mai concentrat ore întregi”.

„Exercițiile fizice declanșează un lanț pozitiv de reacții care construiesc rezerve de energie în timp. Mulți pacienți mai în vârstă sunt surprinși să afle că inflamația cronică de grad scăzut contribuie semnificativ la senzația persistentă de oboseală. Exercițiile fizice sunt una dintre cele mai eficiente modalități de a combate această scurgere ascunsă de energie. (…) Se creează un ciclu benefic de auto-întărire – mai mult somn, somn mai bun, mai multă energie, mai multă motivație și stare de spirit stabilă”, adaugă dr. Considine, arată Adevarul.ro.

De altfel, nu doar mișcarea este importantă, ci și alimentația echilibrată, susțin specialiștii. Ar fi indicat ca dieta zilnică să conțină fructe, legume, proteine și carbohidrați complecși.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ