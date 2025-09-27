Iubitul Ioanei Popescu nu poate susține financiar înmormântarea celebrei jurnaliste, care a murit la doar 45 de ani, astfel că a lansat un apel pe rețelele de socializare pentru a fi ajutat.

Ioana își pierduse ambii părinții și nu mai avea alte rude apropiate, astfel că bărbatul rămăsese singura persoană care i-a fost alături în ultima perioadă a vieții și chiar voia să o ceară de soție, în timpul unei excursii la Roma. Făcuseră chiar și rezervările la avion, dar viața le-a rezervat alte planuri, mai tragice.

Scopul demersului său de acum este acea de a se asigura că plecarea iubiei sale dintre cei vii va fi marcată printr-un ritual religios corespunzător, scrie Cancan.ro.

„FAC UN APEL CĂTRE TOȚI CEI CARE AȚI CUNOSCUT-O ȘI TOȚI CEI CARE DORIȚI SAU PUTEȚI A AJUTA PENTRU CA IOANA SĂ AIBĂ PARTE DE O ÎNMORMÂNTARE CREȘTINEASCĂ”, a transmis iubitul Ioanei Popescu pe Facebook.

Partenerul său a declarat, în exclusivitate pentru sursa citată că jurnalista suferea de mai multe afecțiuni.

Ea fusese diagnosticată cu varice esofagiene, hepatita C, palpitații la inimă și ulcer. Aceste probleme au dus la moartea brunetei.

Ioana Popescu a murit la Spitalul Sfântul Ioan din Capitală, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 20 spre 21 septembrie 2025. Urmează ca bărbatul să ridice trupul neînsuflețit al jurnalistei de la morgă pentru a o înmormânta creștinește, așa cum își dorește.

