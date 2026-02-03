Iulia Vântur, despre căsătorie și copii. ”Știu atât de mulți oameni care nu se mai iubesc”

Iulia Vântur, în vârstă de 45 de ani, a făcut declarații despre căsătorie și copii. ”Știu atât de mulți oameni care nu se mai iubesc, ba din contră, și stau încă în căsătorie”, a afirmat vedeta.



Iulia Vântur este stabilită de câțiva ani în India, țara de origine a iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan. În India, Iulia Vântur a reușit să își facă o carieră în showbiz.

Iulia Vântur a vorbit despre eventualitatea de a-și întemeia o familie cu Salman Khan și despre posibilitatea de a deveni mămică într-un interviu pentru revista Viva.

Iulia Vântur, despre căsătorie și copii. ”Iubirea într-o relație, de orice fel, este menținută printr-un angajament pe care ți-l iei față de tine și față de cealaltă persoană”

”Știu atât de mulți oameni care nu se mai iubesc, ba din contră, și stau încă în căsătorie. Iubirea într-o relație, de orice fel, este menținută printr-un angajament pe care ți-l iei față de tine și față de cealaltă persoană, în sufletul tău, în primul rând. Iubirea este menținută cu grijă pentru celălalt, cu atenție la nevoile celuilalt, cu compasiune, cu respect, cu prietenie, cu comunicare, cu timp de calitate petrecut împreună, cu dorința de a crește împreună”, a declarat Iulia Vântur.

”Există o vorbă: iubește în taină, fă planuri în taină, sărbătorește în taină. Câteodată, expunerea poate distruge”, a mai spus vedeta.

Iulia Vântur a mărturisit că își dorește să devină mamă:

”Da, un copil este un dar de la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu va considera că a venit momentul să devin mamă, voi primi și voi trăi cu bucurie”.