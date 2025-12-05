Iuliana Pepene, despre cariera sa. ”Este important norocul, dar fără muncă este exact ca o casă fără fundație”

Iuliana Pepene a vorbit despre cariera sa în televiziune. ”Este important norocul, dar fără muncă este exact ca o casă fără fundație”, a afirmat aceasta.



Iuliana Pepene este prezentatoarea știrilor de dimineață de la postul de televiziune Antena 1. Telespectatorii o cunosc și din postura de concurentă la reality show-ul”America Express”, difuzat de Antena 1, acolo unde a făcut echipă cu Sonia Simionov.

Iuliana Pepene a acordat un interviu pentru revista Viva, unde, pintre altele, a vorbit și despre cariera sa. De asemena, vedeta a dezvăluit și ce altceva i-ar plăcea să facă dacă nu ar fi în televiziune.

Iuliana Pepene, despre cariera sa. ”Pentru a ajunge în vârf, trebuie să urc treaptă cu treaptă și am avut răbdare”

”Întotdeauna am muncit pentru visurile mele și niciodată nu am fost dezamăgită. Și cred că merită fiecare picătură de sudoare bucuria reușitei. Știu că, pentru a ajunge în vârf, trebuie să urc treaptă cu treaptă și am avut răbdare pentru că sunt conștientă că, la fiecare etaj, mă așteaptă o altă experiență care mă va transforma și mă va face cea mai bună versiune a mea. Este important norocul, dar fără muncă este exact ca o casă fără fundație. Părinții m-au educat în acest sens și mi-au insuflat această idee a consecvenței și seriozității, a evoluției și respectului față de meseria mea”, a declarat Iuliana Pepene.

Vedeta a explicat și în ce domeniu i-ar plăcea să lucreze dacă nu ar mai fi în televiziune:

”Cel mai probabil, aș alege tot un job prin care să fiu alături de oameni. Îmi place să discut, să dezbat, ador să le vorbesc oamenilor. Aș rămâne în această sferă. Independent de job, automobilismul este hobby-ul meu. Îmi plac mașinile, sunt curioasă să descopăr inovațiile și tehnologia din acest domeniu. Și nu exclud ca, în viitor, să-mi creez un spațiu dedicat prezentărilor de automobile. Antena 1 mi-a dat șansa să fiu și trainer la școala de televiziune, acolo mi-am descoperit și latura didactică. Mi-a plăcut enorm să le împărtășesc celor care visează la o carieră în televiziune ceea ce eu am experimentat și învățat. Nu exclud nici această variantă, care mă împlinește tare”.