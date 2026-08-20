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Jaf ca-n filme în Timiș. Falși polițiști au furat 90.000 de lire sterline dintr-o mașină

Jaf ca-n filme în Timiș. Falși polițiști au furat 90.000 de lire sterline dintr-o mașină
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Un alt incident grav a avut loc în județul Timiș. Doi falși polițiști au oprit o autoutilitară pe raza localității Orțișoara și ar fi sustras 90.000 de lire sterline. După ce autoritățile au dat de urma celor doi, aceștia fiind acuzați de tâlhărie calificată, alte două persoane au ajuns în vizorul legii.

Potrivit IPJ Timiș, doi bărbați ar fi oprit o autoutilitară în Orțișoara, pretinzând că sunt polițiști antidrog. Aceștia ar fi efectuat un control și ar fi furat 90.000 de lire sterline din autoutilitară. Suspecții au părăsit apoi locul faptei. Incidentul a avut loc pe 17 august, în jurul orei 05:40.

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Jaf ca-n filme în Timiș. Falși polițiști au furat 90.000 de lire sterline dintr-o mașină

Jaf ca-n filme în Timiș. Falși polițiști au furat 90.000 de lire sterline dintr-o mașină. Foto: Shutterstock

„La data de 17 august 2026, în jurul orei 05:40, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Sânandrei au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul că, în timp ce se deplasau pe raza localității Orțișoara, două persoane aflate într-un autoturism ar fi oprit o autoutilitară în care se aflau două persoane, simulând calitatea oficială de lucrători de poliție din cadrul unei structuri antidrog.

În acest context, cele două persoane ar fi efectuat un control aparent al autovehiculului, ocazie cu care ar fi sustras suma de 90.000 de lire sterline, ulterior părăsind locul comiterii faptei”, a transmis IPJ Timiș.

Alte două persoane se află în vizorul polițiștilor

Polițiștii au pornit în căutarea suspecților. La Periam, aceștia au găsit autoturismul folosit la comiterea faptei. Polițiștii i-au găsit rapid pe cei doi suspecți, în vârstă de 47 și 45 de ani. Ambii sunt cercetați pentru tâlhărie calificată. Bărbatul de 47 de ani este acuzat și de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Procurorul a cerut arestarea preventivă a celor doi suspecți pentru 30 de zile. Judecătoria Timișoara a admis propunerea pe 18 august 2026.

„În urma controlului efectuat, în autoturism au fost descoperite sume de bani, o insignă, o legitimație, o pereche de cătușe, o armă scurtă neletală supusă autorizării și alte obiecte susceptibile a fi fost folosite la simularea calității oficiale”, a mai precizat IPJ Timiș.

Anchetatorii au identificat alte două persoane care ar fi implicate în caz. Una a fost reținută pentru 24 de ore, fiind acuzată de instigare la tâlhărie calificată. Aceasta urmează să fie prezentată procurorilor cu propunere de măsură preventivă. A doua persoană este cercetată în continuare.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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