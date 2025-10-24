Jaful de la Luvru, ironizat de francezi. Val de meme-uri cu pisici şi câini care trag după ei bijuterii furate, în timp ce ies din muzeu

Conducerea Muzeului Luvru din Paris a ajuns de râs după ce patru hoţi deghizaţi în paznici au tăiat un geam la ora 9.30, în văzul tuturor, şi au intrat în celebrul muzeu,de unde au furat bijuteriile expuse în Galeria Apollo. Apoi, au plecat cu o nacelă care i-a scos din clădire. Nici şefa securităţii muzeului nu a scăpat neluată în balon de francezi.

Jaful de 88 de milioane de euro de la Luvru i-a făcut pe administratorii muzeului să fie făcuţi de ruşine pentru maniera în care au fost duşi de nas de nişte indivizi care nici măcar nu s-au străduit prea mult pentru celebra lovitură.

Creatorii de meme-uri din online au considerat că securitatea muzeului se află într-un asemenea grad de amatorism încât chiar şi un animal de companie ar fi putut să-i fenteze şi să le fure bijuteriile de sub nas, fără să se prindă. În timpul acesta, personajele celebre din tablourile expuse s-au arătat scandalizate că, de data aceasta, n-au mai fost ele ţinta jafului.

Alţii n-au uitat calitatea de popor strângător a englezilor, celebri pentru colecţiile de artefacte adăpostite de British Museum, provenite în special de pe şantierele arheologice din Egipt.

Nici Dominique Buffin, şefa securităţii muzeului, nu a fost lăsată pe dinafară. Aceasta s-a ales cu ironii la adresa ei care lovesc în egalitatea de gen.

Autoritățile franceze sunt pe urmele a patru criminali care au furat opt ​​dintre bijuteriile coroanei franceze și care se pare că au lăsat câteva obiecte în urma lor.

Ieri, ABC News scria că, potrivit unor declarații ale poliției franceze, două urme de ADN au fost găsite într-o cască și o mănuşă lăsate în urmă de suspecți după jaf.

Directoarea muzeului a declarat, miercuri, în faţa parlamentarilor francezi, că și-a prezentat demisia în urma jafului de duminică. Laurence des Cars, președinta și directoarea Muzeului Luvru, a declarat că demisia sa a fost respinsă.

Des Cars a dat mai multe detalii despre problemele de securitate ale muzeului. Potrivit acesteia, în zona în care hoții au parcat o macara, montată pe un camion, pentru a jefui Muzeul Luvru exista o singură cameră de supraveghere — și era îndreptată în direcția greșită.

Prin urmare, agenții de securitate care monitorizau ecranele din centrul de comandă al muzeului nu au observat nimic.

