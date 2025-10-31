Cine este noul șef al Jandarmeriei București. Cezar Marius Toma este și preot onorific la biserica persoanelor cu deficiențe de auz

Conducerea Jandarmeriei București va avea un nou șef, începând cu 1 noiembrie. Acesta este Cezar Marius Toma și a deținut funcția de șef al Inspectoratului Județean de Jandarmi Argeș.

Funcția este vacantă încă de la finalul lunii august când general-maior Cătălin Stegăroiu a fost împuternicit în funcția de prim-adjunct al inspectorului general al Jandarmeriei Române.

„Vă informăm faptul că, începând cu data de 01 noiembrie, colonelul Toma Marius Cezar este împuternicit în funcția de director general al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București. Colonelul Toma Marius Cezar ocupă funcția de inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș. Decizia de împuternicire a acestuia a fost luată în urma unui proces de analiză început anterior, proces care a vizat evaluarea mai multor aspecte manageriale, pentru a asigura continuitatea actului de comandă la nivelul Jandarmeriei Capitalei”, informează Jandarmeria Română.

Colonelul Marius-Cezar Toma, șeful Jandarmeriei Argeș, este licențiat în Științe juridice și în Științe economice, are două vocații: este ofițer, iar în timpul liber, duminica și la marile sărbători, este preot onorific pentru comunitățile din Pitești ale celor care nu aud.

