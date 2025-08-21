Prima pagină » Actualitate » JD Vance, huiduit în Washington DC, la o întâlnire cu trupele Gărzii Naționale

JD Vance, huiduit în Washington DC, la o întâlnire cu trupele Gărzii Naționale

21 aug. 2025, 08:59, Actualitate
JD Vance, huiduit în Washington DC, la o întâlnire cu trupele Gărzii Naționale

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a fost huiduit cu scandări de genul „Free DC!” în timpul unei sesiuni foto cu trupele Gărzii Naționale la Union Station, din Washington, care a avut loc miercuri după-amiază, 20 august.

Alături de secretarul Apărării, Pete Hegseth, și adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, JD Vance a împărțit burgeri trupelor desfășurate săptămâna trecută de președintele Donald Trump.

„Din Washington până în Palestina, ocupația este o crimă”

„Apreciem tot ceea ce faceți. Am readus legea și ordinea”, le-a spus vicepreședintele american soldaților desfășurați în capitala SUA.

În tot acest timp, o mulțime de manifestanți protesta afară scandând sloganuri precum „Eliberați Washingtonul!” și „Din Washington până în Palestina, ocupația este o crimă”.

Întrebat de ce trupele stau la gară în loc să se afle în zone ale orașului unde ratele criminalității sunt statistic mai mari, Vance a susținut că „Washington era inundat de vagabonzi, dependenți de droguri, persoane fără adăpost și bolnavi mintal” și că vizitatorii nu se simțeau în siguranță nicăieri.

„Acesta ar trebui să fie un monument al măreției americane. Nu trebuie să trăim așa” – JD Vance

Adresându-se protestatarilor, el a spus:

„Este cam bizar că avem o grămadă de oameni în vârstă, în principal albi, care protestează împotriva politicilor care protejează oamenii, când aceștia nu au simțit niciodată pericolul în întreaga lor viață. Haideți să eliberăm Washingtonul D.C, astfel încât familiile tinere să se poată plimba și să se simtă în siguranță. De asta încercăm să eliberăm Washingtonul D.C”.

Sentimentele sale au fost împărtășite de Miller, care i-a minimalizat pe manifestanți numindu-i „comuniști nebuni”„Îi vom ignora pe acești hipioți albi stupizi care trebuie să se întoarcă acasă și să tragă un pui de somn pentru că au toți peste 90 de ani și ne vom întoarce la treaba de a proteja poporul american și cetățenii din Washington DC”.

Trump a preluat controlul Poliției metropolitane

Săptămâna trecută, președintele Trump a federalizat Departamentul de Poliție metropolitană al orașului și i-a ordonat lui Hegseth să mobilizeze trupele Gărzii Naționale, susținând că ia măsuri împotriva „criminalității, a vărsării de sânge, haosului și mizeriei în capitala fără lege a națiunii noastre”.

Totuși, multe surse, în special democrate, susțin că rata criminalității nu este atât de mare, dimpotrivă, infracțiunile violente fiind la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani.

Se estimează că 1.900 de soldați sunt desfășurați în Washington D.C. Peste jumătate provin din state conduse de republicani, inclusiv Louisiana și Carolina de Sud.

Pe lângă Union Station, trupele au fost observate mai ales în zonele centrale ale orașului, inclusiv în National Mall și în stațiile de metrou.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

De câte ori a spus Zelenski „mulțumesc” în Biroul Oval, după ce JD Vance l-a făcut NERECUNOSCĂTOR în februarie

Trump pune poliția din Washington D.C. sub control federal și desfășoară Garda Națională pe străzi. MOTIVUL pentru care se bazează pe armată

Citește și

SPORT Unde poți vedea la televizor Aberdeen-FCSB, din play-off-ul Europa League. Doar două posturi tv transmit partida din Scoția
10:16
Unde poți vedea la televizor Aberdeen-FCSB, din play-off-ul Europa League. Doar două posturi tv transmit partida din Scoția
ANALIZĂ Demonstrație de forță la Casa Albă. „Putin va eticheta Europa și Ucraina drept partea NEREZONABILĂ în viitoarea sa relație cu Trump”
10:00
Demonstrație de forță la Casa Albă. „Putin va eticheta Europa și Ucraina drept partea NEREZONABILĂ în viitoarea sa relație cu Trump”
ACTUALITATE Care sunt alimentele perfecte pentru imunitate, potrivit nutriționistului Mihaela Bilic
09:59
Care sunt alimentele perfecte pentru imunitate, potrivit nutriționistului Mihaela Bilic
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Ca să acoperim ABSURDUL în care ne aflăm, ne jucăm de-a garanțiile de securitate”
09:58
Dan Dungaciu: „Ca să acoperim ABSURDUL în care ne aflăm, ne jucăm de-a garanțiile de securitate”
ULTIMA ORĂ Fost director de la Transporturi, găsit mort în cimitir. Primele IPOTEZE ale anchetatorilor după tragedie
09:58
Fost director de la Transporturi, găsit mort în cimitir. Primele IPOTEZE ale anchetatorilor după tragedie
CULTURĂ Ministerul Culturii, explicații cu privire la reorganizarea ORDA/Artiștii și compozitorii acuză Guvernul că le pune drepturile în pericol
09:41
Ministerul Culturii, explicații cu privire la reorganizarea ORDA/Artiștii și compozitorii acuză Guvernul că le pune drepturile în pericol
Mediafax
România trimite 51 de pompieri în Spania pentru a ajuta în lupta cu incendiile de pădure
Digi24
Europa vrea ca Trump să trimită avioane de vânătoare F-35 în România, ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina (The Times)
Cancan.ro
Mama fetei moarte pe A1 face dezvăluiri SFÂȘIETOARE. De ce s-au aruncat minora și iubitul ei în fața TIR-ului, de fapt
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Mediafax
Programul Litoralul pentru toți: Ediție nouă cu prețuri de la 53 lei/noapte/persoană
Click
Insula superbă din Europa unde sute de localnici au ajuns să trăiască în rulote și corturi. Cât costă chiria în această destinație de vacanță
Wowbiz
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
Antena 3
La 24 de ani a fost diagnosticată cu cancer și a ajuns în ultima etapă de chimioterapie, însă nu știa că urmează vești și mai brutale
Digi24
Putin a avut un avantaj în Alaska, dar summitul de la Washington arată că și-a forțat norocul: „Scopul a fost manipularea lui Trump”
Cancan.ro
BREAKING | Influnceriță de 27 de ani, împușcată mortal în mașina soțului ei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Munteanu la 46 de ani în costum de baie! Imaginile care i-au lăsat pe fani fără cuvinte
observatornews.ro
"Nu ştiu ce a avut în minte". Filmul tragediei de pe A1: Cum s-a transformat o poveste de iubire într-o dramă
StirileKanalD
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
KanalD
Ce a postat adolescenta care a murit pe A1 înainte cu doar o săptămână de tragedie. Comentariul lăsat de iubitul ei: „Te iubesc”
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
Ai voie să circuli pe prima bandă cu 130 km/h? Ce spune Codul Rutier 2025 despre limitele de viteză
Descopera.ro
CONFIRMAT: Este sau NU aerul de la mare bun pentru tine?
Capital.ro
Regulă pentru românii care își fac sau își schimbă buletinul! Trebuie să prezinte obligatoriu aceste acte
Evz.ro
Vedetă din Franța, moartă în urma unei provocări extreme
A1
Nicușor Dan și familia sa au făcut spectacol pe ringul de dans la o nuntă, lângă București. Cum a fost surprins președintele
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Mărturiile șoferului care a acroșat din plin un cuplu, pe autostrada A1, București-Pitești! Filmul tragediei romantice este unul greu de urmat
RadioImpuls
Scandal uriaș la „Tabără cu Iuliana Beregoi”! De ce a refuzat artista să facă poze cu fanii care au plătit 999 € pentru vacanță
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă către BULĂ: - Ai pe masă Moet, caviar, fructe de mare….. mie când îmi dai datoria?
Descopera.ro
Un obiect fantomatic care orbitează în jurul Căii Lactee i-a uimit pe astronomi
SPORT Anunț important pentru Dinamo. Răzvan Burleanu: „Își poate depune dosarul de licenţă UEFA pentru următorul sezon competiţional”
09:58
Anunț important pentru Dinamo. Răzvan Burleanu: „Își poate depune dosarul de licenţă UEFA pentru următorul sezon competiţional”
EXTERNE Secretarul general al ONU solicită un ARMISTIȚIU imediat în Fâșia Gaza/ Guterres se opune planului israelian de cucerire a orașului Gaza
09:55
Secretarul general al ONU solicită un ARMISTIȚIU imediat în Fâșia Gaza/ Guterres se opune planului israelian de cucerire a orașului Gaza
ACTUALITATE Care este cea mai bună făină pentru a face pâine. Are conţinut scăzut de carbohidraţi şi este bogată în proteine
09:41
Care este cea mai bună făină pentru a face pâine. Are conţinut scăzut de carbohidraţi şi este bogată în proteine
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „PUTIN se va întâlni cu Zelenski doar când va semna capitularea”
09:27
Dan Dungaciu: „PUTIN se va întâlni cu Zelenski doar când va semna capitularea”
POLITICĂ Ministrul Manole a explicat cine și care sunt metodele prin care cei eligibili pot obține voucherele lunare de energie
09:20
Ministrul Manole a explicat cine și care sunt metodele prin care cei eligibili pot obține voucherele lunare de energie
ACTUALITATE Se congelează sau nu roșiile? Care este, de fapt, cea mai ușoară metodă de conservare
09:18
Se congelează sau nu roșiile? Care este, de fapt, cea mai ușoară metodă de conservare