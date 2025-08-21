JD Vance, huiduit în Washington DC, la o întâlnire cu trupele Gărzii Naționale

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a fost huiduit cu scandări de genul „Free DC!” în timpul unei sesiuni foto cu trupele Gărzii Naționale la Union Station, din Washington, care a avut loc miercuri după-amiază, 20 august.

Alături de secretarul Apărării, Pete Hegseth, și adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, JD Vance a împărțit burgeri trupelor desfășurate săptămâna trecută de președintele Donald Trump.

„Din Washington până în Palestina, ocupația este o crimă”

„Apreciem tot ceea ce faceți. Am readus legea și ordinea”, le-a spus vicepreședintele american soldaților desfășurați în capitala SUA.

În tot acest timp, o mulțime de manifestanți protesta afară scandând sloganuri precum „Eliberați Washingtonul!” și „Din Washington până în Palestina, ocupația este o crimă”.

Întrebat de ce trupele stau la gară în loc să se afle în zone ale orașului unde ratele criminalității sunt statistic mai mari, Vance a susținut că „Washington era inundat de vagabonzi, dependenți de droguri, persoane fără adăpost și bolnavi mintal” și că vizitatorii nu se simțeau în siguranță nicăieri.

„Acesta ar trebui să fie un monument al măreției americane. Nu trebuie să trăim așa” – JD Vance

Adresându-se protestatarilor, el a spus:

„Este cam bizar că avem o grămadă de oameni în vârstă, în principal albi, care protestează împotriva politicilor care protejează oamenii, când aceștia nu au simțit niciodată pericolul în întreaga lor viață. Haideți să eliberăm Washingtonul D.C, astfel încât familiile tinere să se poată plimba și să se simtă în siguranță. De asta încercăm să eliberăm Washingtonul D.C”.

Sentimentele sale au fost împărtășite de Miller, care i-a minimalizat pe manifestanți numindu-i „comuniști nebuni” – „Îi vom ignora pe acești hipioți albi stupizi care trebuie să se întoarcă acasă și să tragă un pui de somn pentru că au toți peste 90 de ani și ne vom întoarce la treaba de a proteja poporul american și cetățenii din Washington DC”.

Trump a preluat controlul Poliției metropolitane

Săptămâna trecută, președintele Trump a federalizat Departamentul de Poliție metropolitană al orașului și i-a ordonat lui Hegseth să mobilizeze trupele Gărzii Naționale, susținând că ia măsuri împotriva „criminalității, a vărsării de sânge, haosului și mizeriei în capitala fără lege a națiunii noastre”.

Totuși, multe surse, în special democrate, susțin că rata criminalității nu este atât de mare, dimpotrivă, infracțiunile violente fiind la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani.

Se estimează că 1.900 de soldați sunt desfășurați în Washington D.C. Peste jumătate provin din state conduse de republicani, inclusiv Louisiana și Carolina de Sud.

Pe lângă Union Station, trupele au fost observate mai ales în zonele centrale ale orașului, inclusiv în National Mall și în stațiile de metrou.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

De câte ori a spus Zelenski „mulțumesc” în Biroul Oval, după ce JD Vance l-a făcut NERECUNOSCĂTOR în februarie

Trump pune poliția din Washington D.C. sub control federal și desfășoară Garda Națională pe străzi. MOTIVUL pentru care se bazează pe armată