Cioban plătit regește în România. Un crescător de oi caută păstor și oferă beneficii greu de refuzat. Care este oferta de salariu

Un crescător de oi a lansat un anunț de angajare, recent, pe rețelele de socializare, fapt care a stârnit nu doar interes, ci și un val de ironii. Persoana în cauză caută să angajeze un cioban, iar oferta de salariu pare a fi (aproape) de nerefuzat. Ce a stârnit amuzamentul a fost, de fapt, beneficiul care îi este oferit celui care va avea grijă de oi.

Un anunț de angajare de pe internet a ajuns subiect al ironiilor printre anumiți utilizatori. O persoană a încărcat un videoclip în care anunță că dorește să angajeze un cioban pentru a avea grijă de oile sale. Oferta cuprinde salariul lunar de 6.000 de lei, mâncare și cazare. De asemenea, oferă și beneficii mai „exotice”. În cadrul anunțului, persoana în cauză a susținut că ciobanul va primi țigări și bere.

„Caut cioban. Ofer 6.000 de lei pe lună, mâncare și cazare. O bere Ciucaș și un pachet de țigări Kent pe zi. Rog și ofer seriozitate”, se arată în mesajul transmis, într-o postare pe Facebook, de Iuliana Tipos.

„Beneficii extrasalariale” mai puțin întâlnite

În funcție de tipul țigărilor, un pachet ajunge să coste chiar și 30 de lei, pe când o sticlă de bere poate costa și 10 lei. Pe zi, ar însemna, practic, un „beneficiu extra” de circa 40 de lei. Dacă este în „deplasare” pentru 30 de zile, ar însemna, practic, beneficii extrasalariale de 1.200 de lei (30 de zile x 40 de lei/zi).

Alte companii, de exemplu multinaționalele, oferă ca beneficii abonamente la sală sau pachete de asigurări private de sănătate. Crescătorul de oi, în schimb, a ales un pachet de beneficii mai „exotic”.

