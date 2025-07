La sfârșitul lunii mai a acestui an, Fundația Umanitară Gaza — organism centralizat pentru distribuirea ajutoarelor — și-a început operațiunile în Fâșia Gaza. Primele zile au fost marcate de incidente mortale. Persoanele care căutau ajutor au fost atacate, numărul morților ajungând la câteva sute. Enclava se confruntă cu o lipsă gravă de apă potabilă, alimente de bază și medicamente.

Fundația Umanitară Gaza (GHF) este o inițiativă americano-israeliană care vizează înlocuirea organizațiilor umanitare ale ONU care operau anterior în Fâșie și a fost lansată pe 27 mai.

Potrivit autorităților israeliene, ajutorul de la ONU ajungea efectiv în mâinile Hamas, permițând grupării să manipuleze populația prin controlul său asupra proviziilor esențiale.

Ambasadorul SUA în Israel, Mike Huckabee, a declarat că noua fundație este finanțată de mai mulți donatori anonimi. Oficial, GHF a declarat că suma inițială de 100 de milioane de dolari provine dintr-o țară străină, nenumită.

Presa israeliană, citând surse, a relatat că guvernul israelian a transferat, ulterior, aproximativ 300 de milioane de dolari către fond, deși acest lucru nu a fost confirmat de autoritățile de la Ierusalim.

Pe 26 iunie, Departamentul de Stat al SUA a anunțat că a aprobat o contribuție de 30 de milioane de dolari către GHF și a îndemnat alte țări să urmeze exemplul Washingtonului, notează The Insider.

„Mulțimea a fost atacată cu tunuri sau cu tancuri”

Programul de funcționare al centrelor de distribuție se schimbă constant și, uneori, acestea se închid la doar câteva minute după deschidere.

Chiar și locuitorii care locuiesc suficient de aproape pentru a ajunge la ele refuză, adesea, să facă deplasarea pentru a primi mese oferite de GHF – riscul pentru viața lor este pur și simplu prea mare.

„Punctele de distribuție se deschid literalmente timp de zece minute, iar mii de oameni înfometați se grăbesc să intre. Nu este suficient pentru toată lumea, iar apoi oamenii sunt alungați cu focuri de armă”, a declarat Ilham, o rezidentă din Gaza, pentru The Insider .

„Cine trage? Când soțul și fratele meu erau acolo, mulțimea a fost atacată cu tunuri sau cu tancuri. Hamas sau vreuna dintre celelalte bande are tancuri sau tunuri?”, se întreabă aceasta.

Ilham trebuie să meargă cinci kilometri pe jos pentru a ajunge la punctul de distribuție, dar distanța nu este principala problemă. Soțul ei a încercat odată să strângă ajutoare acolo și abia a reușit să scape cu viață. Câteva zile mai târziu, fratele și nepoții ei s-au dus în același loc. De data aceasta, împușcăturile au fost și mai aproape, forțându-i să se întoarcă fără a primi provizii.

Sediul Crucii Roșii din Israel a declarat pentru The Insider că, începând cu 27 mai, spitalul lor de campanie din Rafah a înregistrat 19 incidente soldate cu victime în masă. În fiecare caz, răniții au declarat că au fost răniți fie în apropierea centrelor de ajutor GHF, fie în drum spre unul.

Un total de 1.900 de răniți au fost aduși la spitalul de campanie, iar cel puțin 114 dintre ei au murit. Toți au suferit răni prin împușcare sau șrapneluri. Crucea Roșie a menționat că spitalul său primește doar o parte dintre răniți, în timp ce majoritatea sunt duși la Spitalul Nasser din Khan Younis.

„IDF interzice atacurile asupra populației civile”

Victimele împușcăturilor erau rare înainte, dar numărul lor a crescut vertiginos la sfârșitul lunii mai, a declarat Victoria Rose, o chirurg din Londra care până în iunie a lucrat la Spitalul Nasser într-o misiune umanitară.

Au existat sute de astfel de cazuri, iar pacienții i-au spus că au fost împușcați în apropierea locurilor de distribuire a ajutoarelor. Aceștia spun că focurile de armă au provenit de la personalul de securitate al GHF.

Jurnaliștii de la Haaretz au intervievat soldați IDF staționați în apropierea centrelor de distribuție. Sub condiția anonimatului, unii au spus că atacurile armate în apropierea amplasamentelor ar putea fi folosite în scopul controlării mulțimii și al securității. Biroul de presă al IDF, la rândul său, a declarat că „IDF interzice atacurile asupra populației civile”.

Un purtător de cuvânt al IDF spunea: „Având în vedere rapoartele recente despre pagubele suferite de civilii din vecinătatea centrelor de distribuție a ajutorului umanitar, aceste incidente sunt investigate de autoritățile competente din cadrul Forțelor de Apărare ale Israelului”.

La câteva zile după publicarea articolului din Haaretz , IDF a recunoscut că au existat incidente în care civili din Gaza au fost uciși în urma unor focuri de artilerie „inexacte și imprudente”.

Anterior, ca răspuns la acuzațiile la adresa armatei, IDF a publicat înregistrarea unei conversații cu un rezident local care a susținut că Hamas a fost responsabilă pentru tragerile asupra mulțimilor.

O parte semnificativă din ajutorul umanitar este confiscată de bande armate

Pe lângă IDF și Hamas, Fâșia Gaza „găzduiește” o serie de grupări armate care au câștigat din ce în ce mai multă putere de când Hamas a început să piardă teren ca urmare a ofensivei israeliene în Gaza, supranumită Operațiunea Carele lui Gideon.

Unul dintre aceste grupuri este miliția cunoscută sub numele de „Forțele Populare”, condusă de Yasir Abu Shabab.

Beduin din Rafah, Abu Shabab a fost implicat în traficul de droguri înainte de război și fusese închis de Hamas, deși a evadat datorită atacurilor aeriene israeliene. „Forțele Populare” numără în jur de 400 de luptători și operează în principal în zona Rafah.

Fostul ministru israelian al Apărării și liderul partidului Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, a declarat jurnaliștilor că Israelul înarmează miliția lui Abu Shabab. Biroul prim-ministrului nu a negat acuzația și a emis o declarație în care spunea: „Israelul depune diverse eforturi pentru a învinge Hamas, pe baza recomandărilor tuturor agențiilor de securitate națională”.

Recent, Abu Shabab a susținut că miliția sa operează sub autoritatea Autorității Palestiniene din Ramallah.

El a spus că grupul luptă împotriva Hamas și că este implicat în escortarea convoaielor umanitare.

Cu toate acestea, la sfârșitul lunii mai, Jonathan Whittall, șeful Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare în Gaza și Cisiordania, a declarat pentru The Guardian că grupurile criminale – inclusiv miliția lui Abu Shabab – sunt responsabile pentru jefuirea transporturilor de ajutoare care au intrat anterior în Gaza prin punctul de trecere Kerem Shalom.

„Forțele Populare” sunt cel mai mare astfel de grup, dar sunt departe de a fi singurul. Potrivit locuitorilor locali, o parte semnificativă din ajutorul umanitar destinat distribuirii în centrele GHF este confiscată de bande armate înainte de a fi vândută pe piața neagră.

„Majoritatea copiilor pe care i-am tratat aveau între 6 și 11 ani și nu toți au supraviețuit”

Ilham spune că familia ei nu a mai văzut legume, fructe sau carne de câteva luni. Cumpără linte și orez de pe piața neagră, gătesc la foc deschis și mănâncă o dată pe zi.

„Nu este suficient – ne este mereu foame, dar pur și simplu nu ne permitem mai mult”, spune ea. Cea mai presantă problemă pentru locuitorii din Gaza rămâne însă lipsa apei potabile, care trebuie cărată în găleți și adusă de la fântâni îndepărtate.

Unele zone din Gaza nu primesc niciun ajutor. La nord de Linia Nitzarim – adică în orașul Gaza, unde organizațiile internaționale estimează că locuiesc în prezent puțin sub un milion de oameni – nu există centre de distribuție a ajutoarelor GHF.

Biroul Coordonatorului Activităților Guvernamentale din Teritorii (COGAT) a declarat pentru The Insider că grupul nu mai supraveghează ajutorul umanitar către Gaza.

COGAT a subliniat că responsabilitatea pentru aceste chestiuni revine acum Ministerului Apărării israelian, Biroului Prim-ministrului și Ministerului de Externe. Până la momentul publicării, niciuna dintre aceste agenții nu răspunsese la solicitările The Insider.

Chirurgul Victoria Rose a descris a treia sa vizită în Gaza, în luna mai, ca fiind cea mai dificilă de la începutul războiului.

„Șaizeci la sută dintre pacienții mei din acea perioadă erau copii, ceea ce nu se mai întâmplase niciodată. Am efectuat cel puțin zece intervenții chirurgicale pe zi, uneori mai multe. Fiecare zi de lucru începea cu șase copii. Operam în ordinea vârstei – cel mai mic primul. Aproape în fiecare zi, primul pacient de pe masa mea avea aproximativ un an, urmat de copiii mai mari. Majoritatea copiilor pe care i-am tratat aveau între 6 și 11 ani și nu toți au supraviețuit. Aproape toți au suferit diverse răni din cauza exploziilor – amputări, arsuri”, a dezvăluit Victoria Rose.

Lipsa de medicamente rămâne gravă.

Timp de câteva luni, niciun medicament nu a fost livrat în Gaza.

Acum, unele provizii ajung, dar doar parțial.

Victoria Rose își amintește de munca sa la Spitalul Nasser, în luna mai.

„Nu existau soluții saline, antibiotice sau antiseptice. Sterilizam instrumentele chirurgicale în oțet pentru că nu exista nimic altceva. La un moment dat, am rămas complet fără analgezice. Am avut copii foarte mici în secția postoperatorie care țipau constant de durere și nu aveam nimic care să le aline suferința”, a mai spus chirurgul, potrivit The Insider.

Sursa foto colaj main – Profimedia Images

