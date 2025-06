Tribunal Special pentru Ucraina. Zelenski cere ca toți criminalii de război, „inclusiv Putin”, să fie JUDECAȚI

Consiliul Europei (CoE) – din care fac parte 46 de state – va înființa un Tribunal Special pentru Ucraina pentru ca toți cei care se fac vinovați de „crima de agresiune împotriva Ucrainei” să fie judecați.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a îndreptat, din nou, un deget acuzator către Vladimir Putin, cerând ca și acesta să fie judecat de Tribunalul Special pentru Ucraina.

„Toţi criminalii de război trebuie să ştie că se va face dreptate, iar asta include Rusia”, a declarat Volodimir Zelenski.

Alain Berset, președintele Consiliului Europei, a scris pe X că este vorba despre o etapă decisivă.

„Această semnare este o etapă decisivă către înfiinţarea unui Tribunal Special pentru crima de agresiune comisă în Ucraina”, a scris Alain Berset.

Un tribunal special vizează să-i judece pe cei care se fac vinovaţi de încălcări grave ale drepturilor omului în cadrul unui anumit conflict, ca în cazul crimelor în fostele republici iugoslave sau genocidului tutsi în Rwanda, notează news.ro.

#Ukraine and @coe have signed an agreement to establish the Special Tribunal for the Crime of Aggression.

This historic moment reminds us: international law must apply to all — with no exceptions, and with no double standards. https://t.co/1YtNbzhzcF

— Alain Berset (@alain_berset) June 25, 2025