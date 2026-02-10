Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Cum își păcălește PSD electoratul dând din gură împotriva lui Ilie Bolojan

Ion Cristoiu: Cum își păcălește PSD electoratul dând din gură împotriva lui Ilie Bolojan

10 feb. 2026, 12:36, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție „cum își păcălește PSD electoratul dând din gură împotriva lui Ilie Bolojan”.

„O simplă privire aruncată asupra paginilor întâi ale site-urilor și ale televiziunilor ne arată că 2 sunt articolele de tip copy-paste care sunt prezente în aceste pagini. (…) Primul este un articol din presa rusă unde România se spune că va fi bombardată nuclear.

Un articol din presa rusă este ca și cum ai lua de la noi un articol dintr-un site și dau și ei un titlu acolo: România e gata să bombardeze nuclear Moscova. Și, atunci, toată presa rusă s-ar apuca și ar spune că România amenință Moscova cu bombardament nuclear. Nu se va întâmpla așa, pentru că sunt profesioniști. La noi, imediat, o isterie. Gata, România va fi bombardată nuclear, potrivit presei noastre care umflă un articol din presa rusă.

Și al doilea este acesta: Sorin Grindeanu, președintele PSD, a lansat atacuri în rafală la adresa lui Ilie Bolojan, în timp ce erau amândoi în prezidiul unei întâlniri cu primarii din comune. (…) «Conflict deschis între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, la adunarea comunelor», asta am citit de pe Spotmedia. (…) Deci, rezultă că mare nenorocire, mare, șeful PSD l-a atacat în direct pe Ilie Bolojan”, a spus Ion Cristoiu.

„E o înțelegere între Grindeanu și Bolojan”

„Acum, de ce râd? De mai multe ori, am luat în serios comunicatele oficiale ale PSD privind prezența PSD la guvernare. Uitând că trăiesc în România FSN-istă, am zis gata, nu se poate, va pleca, va fi criză. Nu. Și când am întrebat colegi din presă de ce nu dau știrea. Zic: «am mai dat de vreo sută de ori Grindeanu și conducerea PSD, de ultimaturi, dar nu s-a întâmplat nimic». Vorba lui Nicușor Dan, votează în continuare.

(…) Act de trădare… păi, când am citit comunicatul ăsta, am zis, gata, PSD cere chiar arestarea. Și, ieri, s-a discutat în Senat o moțiune simplă pe tema Mercosur depusă de AUR. Ce a făcut PSD? S-a abținut, n-au votat pentru moțiune. Ăștia își bat joc de noi? Era act de trădare, au venit lideri PSD, Oana Țoiu și când a venit vorba.. au votat ca trădătoarea să rămână în continuare în Guvern.

Este limpede. E o înțelegere între Grindeanu și Bolojan. (…) Eu n-am pomenit așa ceva. Un partid, o conducere a unui partid care să-și tragă pe sfoară, în mod atât de grosolan, propriul electorat”, a mai spus publicistul.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Bolojan: Mecanismul de stabilire a taxelor locale va fi modificat
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Cancan.ro
Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în județul Iași. Ce afacere a deținut în Vaslui. Soția lui, în stare gravă la spital
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Mediafax
Medicii amenință cu greva generală
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Elementul-cheie invocat de Rusia pentru pacea în Ucraina: „Fără el, niciun tratat de pace nu este posibil”
Cancan.ro
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile. Ce este „dieta de urgență”! Imagini WOW cu artista
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
EXCLUSIV | Blindate românești: Firma care va produce 200 de vehicule/an
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Grăsimea corporală ne-ar putea micșora creierul, arată un nou studiu
EXCLUSIV Kelemen Hunor reacționează în exclusivitate pentru Gândul la declarația premierului Bolojan în care a sugerat că protestele din Ținutul Secuiescu sunt alimentate de Budapesta
14:03
Kelemen Hunor reacționează în exclusivitate pentru Gândul la declarația premierului Bolojan în care a sugerat că protestele din Ținutul Secuiescu sunt alimentate de Budapesta
CONTROVERSĂ Dezbateri în presa maghiară după declarațiile premierului Bolojan cum că protestele din Ținutul Secuiesc au legătură cu alegerile de la Budapesta: „Moderatorul a sugerat că în regiune locuiesc persoane cu cetățenie maghiară care participă și ele la alegerile din Ungaria”
13:50
Dezbateri în presa maghiară după declarațiile premierului Bolojan cum că protestele din Ținutul Secuiesc au legătură cu alegerile de la Budapesta: „Moderatorul a sugerat că în regiune locuiesc persoane cu cetățenie maghiară care participă și ele la alegerile din Ungaria”
INEDIT Ce articol vestimentar „ar trebui interzis” în avion. Sfatul unei însoțitoare de zbor, cu 6 ani experiență, pentru călătorii în siguranță
13:45
Ce articol vestimentar „ar trebui interzis” în avion. Sfatul unei însoțitoare de zbor, cu 6 ani experiență, pentru călătorii în siguranță
LIFESTYLE De ce să nu scurgi niciodată apa fiartă în chiuvetă, potrivit specialiștilor
13:40
De ce să nu scurgi niciodată apa fiartă în chiuvetă, potrivit specialiștilor
METEO Nici n-a venit bine iarna, că și pleacă. Când vor fi temperaturi de primăvară, de peste 10 grade. Prognoză de ultimă oră
13:29
Nici n-a venit bine iarna, că și pleacă. Când vor fi temperaturi de primăvară, de peste 10 grade. Prognoză de ultimă oră
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Se văd „transferurile”! Gesturile lui Nicolescu și ce urmează la Dinamo
13:29
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Se văd „transferurile”! Gesturile lui Nicolescu și ce urmează la Dinamo

Cele mai noi

Trimite acest link pe