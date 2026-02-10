Ion Cristoiu: Cum își păcălește PSD electoratul dând din gură împotriva lui Ilie Bolojan

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție „cum își păcălește PSD electoratul dând din gură împotriva lui Ilie Bolojan”.

„O simplă privire aruncată asupra paginilor întâi ale site-urilor și ale televiziunilor ne arată că 2 sunt articolele de tip copy-paste care sunt prezente în aceste pagini. (…) Primul este un articol din presa rusă unde România se spune că va fi bombardată nuclear.

Un articol din presa rusă este ca și cum ai lua de la noi un articol dintr-un site și dau și ei un titlu acolo: România e gata să bombardeze nuclear Moscova. Și, atunci, toată presa rusă s-ar apuca și ar spune că România amenință Moscova cu bombardament nuclear. Nu se va întâmpla așa, pentru că sunt profesioniști. La noi, imediat, o isterie. Gata, România va fi bombardată nuclear, potrivit presei noastre care umflă un articol din presa rusă.

Și al doilea este acesta: Sorin Grindeanu, președintele PSD, a lansat atacuri în rafală la adresa lui Ilie Bolojan, în timp ce erau amândoi în prezidiul unei întâlniri cu primarii din comune. (…) «Conflict deschis între Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu, la adunarea comunelor», asta am citit de pe Spotmedia. (…) Deci, rezultă că mare nenorocire, mare, șeful PSD l-a atacat în direct pe Ilie Bolojan”, a spus Ion Cristoiu.

„E o înțelegere între Grindeanu și Bolojan”

„Acum, de ce râd? De mai multe ori, am luat în serios comunicatele oficiale ale PSD privind prezența PSD la guvernare. Uitând că trăiesc în România FSN-istă, am zis gata, nu se poate, va pleca, va fi criză. Nu. Și când am întrebat colegi din presă de ce nu dau știrea. Zic: «am mai dat de vreo sută de ori Grindeanu și conducerea PSD, de ultimaturi, dar nu s-a întâmplat nimic». Vorba lui Nicușor Dan, votează în continuare.

(…) Act de trădare… păi, când am citit comunicatul ăsta, am zis, gata, PSD cere chiar arestarea. Și, ieri, s-a discutat în Senat o moțiune simplă pe tema Mercosur depusă de AUR. Ce a făcut PSD? S-a abținut, n-au votat pentru moțiune. Ăștia își bat joc de noi? Era act de trădare, au venit lideri PSD, Oana Țoiu și când a venit vorba.. au votat ca trădătoarea să rămână în continuare în Guvern.

Este limpede. E o înțelegere între Grindeanu și Bolojan. (…) Eu n-am pomenit așa ceva. Un partid, o conducere a unui partid care să-și tragă pe sfoară, în mod atât de grosolan, propriul electorat”, a mai spus publicistul.

