Jos cu avocado de la raft! Bolojan le cere șefilor de supermarketuri să pună produsele românești în față

Premierul Bolojan le-a cerut retailerilor să promoveze produsele românești, atât în magazinele din țară, cât și în cele din străinătate. Bolojan s-a întâlnit, vineri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România. Întrevederea a avut loc în contextul în care reprezentanții marilor lanțuri de magazine nu sunt de acord cu intervenția statului în economie.

Reprezentanții marilor lanțuri de magazine s-au arătat în dezacord cu decizia de plafonare a prețurilor produselor alimentare, însă au decis să se conformeze situației actuale stabilită de Guvern, după cum se arată într-un comunicat emis de Guvern.

În cadrul consultărilor dintre premierul Ilie Bolojan și membrii Asociației Marilor Rețele Comerciale din România s-a mai ridicat și problema promovării produselor autohtone românești, atât în țară, cât și în afara granițelor.

„Reprezentanții retailerilor și-au arătat disponibilitatea de a contribui la promovarea producătorilor români pe piețele externe, în condiții de competitivitate și au subliniat necesitatea creșterii producției interne de produse alimentare. Premierul Ilie Bolojan a afirmat că în colaborare cu mediul de afaceri vor fi elaborate politici publice de susținere a producătorilor români. De asemenea, prim-ministrul a mulțumit retailerilor pentru proiectele de investiții și pentru contribuția adusă la crearea locurilor de muncă și dezvoltarea economiei”, mai transmite Guvernul, prin același comunicat.

Mesajul de susținere a producătorilor români vine în completarea acelorași solicitări ale lui Florin Barbu, ministrul Agriculturii, care a devenit viral după ce i-a îndemnat pe români mănânce brânză românească și roșii, nu avocado, pentru că așa crește deficitul comercial. Barbu a spus, pentru Gândul, că un avocado de import costă 3 kg de roșii românești.

Discuția de vineri vine pe fondul neînțelegerilor din coaliție privind eliminarea plafonării la alimentele de bază. Ilie Bolojan s-a opus prelungirii acesteia, în timp ce PSD o susține, transmitând că va merge în Parlament cu măsura, dacă premierul nu se răzgândește.

La întâlnire, au mai fost prezenți șeful Cancelarie Prim-Ministrului-Mihai Jurca, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului-Raul Gutin și consilierul onorific al premierului- Ionuț Dumitru. Reprezentanții retailerilor n-au făcut nicio declarație la finalul întrevederii.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Dogioiu insistă că Grindeanu a mințit cu SCANDALUL plafonării și lipsa discuției de coaliție: „Am mandat pentru fiecare declarație”

Ilie Bolojan ANUNȚĂ o urmă de speranță pentru prelungirea plafonării adaosului la alimentele de bază