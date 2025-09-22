Prima pagină » Actualitate » JUCĂRIA pe care părinții o caută cu disperare, deși prețurile nu sunt mici. Îi face pe copii să renunțe la telefoanele mobile

JUCĂRIA pe care părinții o caută cu disperare, deși prețurile nu sunt mici. Îi face pe copii să renunțe la telefoanele mobile

22 sept. 2025, 14:58, Actualitate
JUCĂRIA pe care părinții o caută cu disperare, deși prețurile nu sunt mici. Îi face pe copii să renunțe la telefoanele mobile
Jucăria pe care părinții o caută cu disperare, deși prețurile nu sunt mici / foto cu caracter ilustrativ

Un adevărat fenomen în urmă cu aproape un deceniu, această jucărie care îi face pe copii să se dezlipească de ecranele telefoanelor mobile revine spectaculos pe piață. În anii 2016-2017, umplea curțile școlilor și aduna comunități întregi de pasionați, iar acum a redevenit atracția principală pentru adolescenți.

Părinții sunt încântați că adolescenții nu mai stau pe telefoane și, chiar dacă prețurile nu sunt mici, plătesc pentru a le face pe plac copiilor.

O nouă modă în curtea școlii

În prezent, tot mai mulți elevi își iau kendama cu ei la școală, unde se organizează adevărate „campionate” în pauzele dintre ore. Pentru mulți părinți, reînvierea acestei mode este o veste bună, pentru că cei mici lasă telefoanele deoparte și se concentrează pe un joc ce le dezvoltă răbdarea și coordonarea.

„Copiii sunt atât de prinși de acest joc, încât pare principala lor preocupare după ore”, povestesc părinții pe rețelele sociale.

Problemele apar, însă, atunci când tinerii își doresc un model anume. Multe dintre edițiile speciale sau brandurile preferate sunt epuizate și nu se mai găsesc nici măcar în magazinele online.

Un părinte povestește pe o rețea de social media că a descoperit cu surprindere că jucăria comandată de el nu era „Krom Kendama”, așa cum ceruse copilul său, drept pentru care s-a văzut nevoit să pornească într-o „adevărată aventură” pentru a găsi modelul dorit.

În multe orașe sunt cozi la magazinele specializate care vând kendama, iar adolescenții care nu găsesc produsul dorit sunt dispuși să călătorească zeci de kilometri pentru a-l obține. De exemplu, un magazin din Craiova a făcut publică povestea a doi copii veniți special cu trenul de la Slatina pentru a-și cumpăra modelele de kendama dorite.

Cât costă o kendama

Kendama nu este o jucărie accesibilă, iar modelele căutate de cei mici costă în jur de 200 de lei. Variantele mai ieftine, comandate de pe platforme precum Shein sau Temu, sunt respinse rapid de copii, care le consideră de slabă calitate. „A sărit vopseaua, s-a crăpat lemnul”, reclamă unii părinți, nemulțumiți de „marfa” primită.

Cele mai dorite rămân modelele Krom POP Kendama și Sweets Kendamas, disponibile în diverse variante.

Odată cu revenirea modei, grupurile online dedicate acestui joc au prins din nou viață. Aici pot fi găsite tutoriale, anunțuri de vânzare și chiar se organizează competiții între pasionați. Unii adolescenți au redescoperit jucăriile uitate prin sertare, iar alții încearcă să le vândă celor aflați în febra noului val.

„Și fiul meu a scos-o din dulap, pentru că la școală se fac concursuri în pauze”, povestește o mamă. „Este doar un trend, dar sper să țină cât mai mult. A meritat să dau banii, măcar pentru faptul că nu se mai uită toată ziua în telefon”, spune un tată.

Deși este cunoscută drept o jucărie tradițional japoneză, kendama are la bază jocul francez Bilboquet, care presupune prinderea unei bile de lemn într-un mâner prevăzut cu cupe și vârfuri. După mult exercițiu, jucătorii ajung să realizeze mișcări spectaculoase, aproape acrobatice.

În România, „nebunia kendama” a explodat în 2016–2017, când inclusiv vedete din showbiz, ca CRBL, au contribuit la popularizarea ei. Comunitățile s-au extins rapid, au apărut competiții și demonstrații, dar fenomenul s-a stins treptat pe măsură ce alte jucării au câștigat teren.

Acum, după o promovare intensă pe TikTok, kendama și-a câștigat din nou locul în topul preferințelor adolescenților, scrie adevarul.ro.

