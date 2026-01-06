Judecătorul Claudiu Drăgușin, membru al Consiliul Superior al Magistraturii, a reacționat public, într-un amplu mesaj pe Facebook, la acuzațiile formulate de fostul judecător Cristi Dănileț. Judecătorul CSM a răspuns inclusiv la cererile de demisie apărute după hotărârea Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Dănileț împotriva României, care i-a dat câștig de cauză magistratului pensionar Dănileț.

Replica lui Claudiu Drăgușin survine în contextul cererilor „insistente” de demisie care i-au fost adresate după pronunțarea hotărârii CEDO din decembrie 2025, în favoarea lui Dănileț. Judecătorul declară. arată stiripesurse, că a evitat inițial să răspundă, considerând că „pentru orice jurist de bună-credință, cu minime cunoștințe despre cum funcționează CEDO, lucrurile sunt limpezi”.

Judecătorul CSM consideră lipsite de temei cererile de demisie

În postarea sa, Claudiu Drăgușin (foto) invocă un element central al apărării sale, referirea la paragraful 171 din hotărârea CEDO, unde Curtea arată că „nu există nicio îndoială că autoritățile naționale, și în special Curtea Supremă, au încercat să aplice cu fidelitate jurisprudența Curții”. Așadar, judecătorul consideră că solicitările de demisie sunt lipsite de temei.

„Concluzia care se poate trage este că 10 (sau chiar 11) dintre judecătorii CEDO au avut aceeași poziție adoptată de autoritățile naționale, respectiv CSM și ÎCCJ”, afirmă magistratul, subliniind că hotărârea este definitivă și că o respectă ca atare.

Drăgușin respinge vehement ideea că ar fi acționat ca agent al Guvernului în procedura de la Strasbourg. „Am participat ca reprezentant al Consiliului, instituție implicată în procedură, iar NU ca agent al Guvernului, cum în mod deliberat și fals s-a propagat”, scrie judecătorul. Judecătorul arată că această calitate apare explicit menționată în partea introductivă a hotărârii CEDO.

Desemnarea sa a fost realizată prin decizie a președintelui CSM, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe – Agentul guvernamental pentru CEDO, în temeiul OUG nr. 94/1999.

CEDO permite

Judecătorul CSM subliniază că implicarea sa în apărarea poziției statului român este un lucru legitim și chiar onorant. „Faptul că am contribuit, din această poziție, la apărările statului român constituie, pentru mine, un motiv de mândrie, nu de rușine”.

În postare, acesta invocă practica CEDO de a permite participarea, în cauze de importanță majoră, a unor persoane din afara Agentului Guvernamental, inclusiv judecători sau reprezentanți ai instanțelor naționale, enumerând mai multe cauze celebre în care s-a acceptat o astfel de participare.

În final, Drăgușin pune sub semnul întrebării legimititatea discursului celor care i-au cerut demisia, cu aluzii evidente către Cristi Dănileț.

„Mă întreb dacă grila demisiei pentru cei care apără Guvernul se aplică doar unora sau se aplică și atunci când litigiul este unul intern?”, scrie el, cu trimitere directă la intervențiile formulate recent de asociații profesionale ale magistraților în favoarea Guvernului.

Mesajul său se încheie cu un hashtag sugestiv: „#fărăipocrizieînspațiulpublic”.

