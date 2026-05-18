Klaus Iohannis, apariție rară în spațiul public. Unde a fost surprins fostul președinte al României

Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au fost surprinși, duminică, la Biserica Evanghelică „Sfânta Maria” din Sibiu, la ceremonia de ”confirmare” a unor adolescenți botezați de către fostul șef al statului. Imaginile au apărut pe pagina de Facebook Opinia de Sibiu.

Klaus Iohannis a fost surprins duminică la Biserica Evanghelică „Sfânta Maria” din Sibiu

Cu apariții tot mai rare în spațiul public, fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a fost surprins, duminică dimineața, la Biserica Evanghelică „Sfânta Maria” din Sibiu, însoțit de soția sa.

Fostul șef al statului a ajuns cu autoturismul până aproape de biserică, insoțit și de SPP-iști, nu doar de soția sa. Iohannis a fost mai apoi întâmpinat imediat de președintele FDGR, dr. Paul Jurgen Porr.

Sărbătorile tradiționale dedicate confirmării, comuniunii și consacrării tinerilor reprezintă momente importante în viața acestora, fiind celebrate atât de comunitățile catolice, cât și de cele evanghelice. În schimb, confirmarea este un ritual care simbolizează trecerea către maturitatea religioasă și asumarea activă a participării la viața bisericii.

Înainte de a deveni președinte, Klaus Iohannis participa în fiecare duminică la slujba de la Biserica Catolică din Piața Mare din Sibiu, însoțit de fiecare dată de soția sa. De asemenea, a participat la slujbe și după ce a devenit șef al statului, atunci când se afla în Sibiu.

AUTORUL RECOMANDĂ