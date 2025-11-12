Prima pagină » Actualitate » Klaus Iohannis, la un pas să fie dat afară din casa sa din Sibiu. De ce vrea ANAF să pună sechestru pe locuință

12 nov. 2025, 19:21, Actualitate
ANAF urmează să facă o solicitare instanței pentru a putea pune sechestru pe casa în care Klaus Iohannis locuiește împreună cu soția sa, dar și pe alte bunuri, asta până când Fiscul își va recupera banii datorați de soții Iohannis pentru chiriile încasate pentru imobilul confiscat din Sibiu.

Potrivit Economedia, instituția va trimite solicitarea către instanță luni, iar termenul la care va fi judecată solicitarea urmează să îl stabilească instanța.

Klaus Iohannis este la un pas de a fi dat afară din casa din Sibiu

Carmen și Klaus Iohannis

Sechestrul este necesar pentru ca în perioada procesului să nu fie posibil ca soții Iohannis să înstrăineze bunurile.

Potrivit sursei citate, în procedura de mediere, soții Iohannis nu au răspuns afirmativ la propunerea de eșalonare la plată a sumelor pe care le datorează, ci a existat un schimb continuu de adrese, motiv pentru care în cele din urmă ANAF va solicita aprobarea sechestrului.

În octombrie, fostul președinte Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF. Una din casele fostului șef de stat va fi scoasă la licitație, spre vânzare.

ANAF a preluat imobilul deținut de fostul președinte

Printr-un comunicat de presă, ANAF a transmis că a preluat imobilul pe care fostul președinte l-a deținut.

Familia Iohannis a încasat chirii totale în valoare de un milion de euro, timp de 16 ani, pentru spațiul comercial pierdut în instanță, cel de pe strada Nicole Bălescu din Sibiu, alături de dobânzile şi penalitățile calculate de un expert independent.

Klaus Iohannis a refuzat să plătească prejudiciul de un milion de euro cerut de Fisc.

Spațiul comercial din Bălcescu 29 a aparținut familiei prezidențiale în perioada 1999 – 2016 și i-a adus venituri de peste 260.000 de euro din chiria către Raiffeisen Bank. Cu acești bani președintele a cumpărat alte 3 case, ”căsuțe” cum le-a numit într-un interviu, care, de asemenea, îi aduc venituri din chirii.

