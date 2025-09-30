Kumari, fetița ZEIȚĂ întruchipată la care se prosternează nepalezii. Cum sunt alese micuțele din Himalaya pentru a fi temporar venerate

Aryatara Shakya, în vârstă de 2 ani și 8 luni, a fost aleasă noua Kumari, sau „zeiță-fecioară”, înlocuind-o pe fosta Kumari, care devine muritoare la atingerea pubertății. Ceremonia a avut loc marți, când familia și credincioșii au purtat fetița prin străzile capitalei până la templul-palat unde va locui pentru câțiva ani, în timpul festivalului hindus Indra Jatra, unul dintre cele mai importante evenimente religioase din Nepal.

Kumari sunt selectate din clanurile Shakya ale comunității Newar, populație indigenă a Văii Kathmandu, și sunt venerate atât de hinduși, cât și de budiști. Fetițele alese trebuie să aibă pielea, părul, ochii și dinții fără cusur și să nu le fie frică de întuneric. De asemenea, ele trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 2 și 4 ani.

În timpul festivalului, fosta Kumari, Trishna Shakya, a fost purtată într-un palanchin, conform tradiției. Aryatara poartă haine roșii, cocuri și un „al treilea ochi” pictat pe frunte. Credincioșii s-au așezat la coadă pentru a-și atinge frunțile de picioarele ei, considerat cel mai mare semn de respect. Noua Kumari îi va binecuvânta pe credincioși, inclusiv pe președinte, joi.

„Ieri era doar fiica mea, dar astăzi este o zeiță”, a spus tatăl ei, Ananta Shakya. El a afirmat că existau deja semne că fetița va deveni zeiță chiar înainte de nașterea ei. „Soția mea a visat în timpul sarcinii că era o zeiță și am știut că va fi cineva foarte special”, a spus el.

Fosta Kumari, Trishna Shakya, care are acum 11 ani, a părăsit locuința printr-o ieșire din spate, purtată într-un palanchin de familie și susținători. Ea devenise zeiță vie în 2017.

Familiile care concurează pentru această poziție obțin un statut social ridicat, însă fetele duc o viață izolată, cu puține contacte sociale și ieșiri rare din templu. Fostele Kumari se confruntă cu dificultăți în adaptarea la viața obișnuită și pot rămâne necăsătorite din cauza credințelor locale.

În ultimii ani însă, tradiția a fost adaptată: noile Kumari au acces la educație prin profesori particulari în templu și pot folosi un televizor. Guvernul oferă, de asemenea, fostelor zeițe o pensie lunară de aproximativ 110 dolari.

