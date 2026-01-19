Prima pagină » Actualitate » La Botoșani, o persoană a scos 15.000 de lei dintr-un bancomat și a uitat banii pe aparat

19 ian. 2026, 14:35, Actualitate
A scos 15.000 de lei dintr-un bancomat și a uitat banii pe aparat / Sursa FOTO: Mediafax

Polițiștii din Botoșani caută o persoană care a extras 15.000 de lei dintr-un bancomat și i-a uitat acolo pe aparat.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ), suma de bani a fost găsită în cursul zilei de sâmbătă pe bancomatul aparținând ING Bank, de pe strada Marchian.

„Posesorul banilor se poate prezenta la sediul Poliției Municipiului Botoșani pentru a intra în posesia lor. Acesta trebuie să facă dovada faptului că îi aparțin”, au transmis oficialii IPJ.

Presa locală notează că banii au fost găsiți în bancomat de cineva care a vrut să scoată bani de la același aparat. În acel moment, a apelat poliția prin 112.

