O inimă sănătoasă chiar la tine în ceașcă. Condimentele care îți protejează vasele de sânge dacă le pui în cafea

Specialiștii în nutriție spun că dacă vei adăuga două condimente în cafeaua de dimineață poți susține sănătatea cardiovasculară și să reduci inflamațiile din organism.

Ce condimente poți să adaugi în cafea pentru sănătatea inimii

Turmenicul și scorțișoara sunt condimentele vedetă pe care, dacă le adaugi în cafea poți susține sănătatea cardiovasculară și poți reduce inflamațiile din organism.

Turmenicul cu aroma sa pământie și nuanța intens aurie, se remarcă drept un condiment cu puternice proprietăți antiinflamatorii.

Dieteticianul Michelle Saari laudă beneficiile acestuia.

„Curcumina din turmeric nu doar că reduce riscul de boli de inimă prin îmbunătățirea funcției vaselor de sânge, dar are și efecte antiinflamatorii care contribuie la sănătatea cardiovasculară generală”, susține acesta.

Beneficiile cardiovasculare ale turmenicului merg dincolo de îmbunătățirea funcției vaselor de sânge. Compușii lui antiinflamatorii ajută la reducerea stresului oxidativ, un factor cheie în dezvoltarea bolilor de inimă. Dacă adaugi un vârf de cuțit de turmeric în cafea poate transforma o cafea obișnuită într-un protector pentru inimă.

Scorțișoara nu este destinată doar produselor de patiserie. Condimentul oferă numeroase beneficii, fiind bogată în antioxidanți, ajută la reglarea glicemiei, reduce inflamația și combate bacteriile. Poate să sprijine sănătatea inimii, a creierului și a sistemului digestiv.

„Scorțișoara este benefică pentru inimă deoarece ajută la reducerea colesterolului și a tensiunii arteriale-doi factori majori ai bolilor cardiovasculare- și are, de asemenea, proprietăți antiinflamatorii”, explică dr. Saari.

De asemenea, această mirodenie ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge și la îmbunătățirea circulației, fiind o alegere excelentă pentru susținerea sănătății inimii în fiecare zi.

Recomandările autorului: