Magia sărbătorilor nu ține prea mult pe Bulevardul Aviatorilor, acolo unde – la două zile de când s-au aprins beculețele – multe dintre ele s-au și ars deja. Reamintim că, pe 29 noiembrie, luminițele s-au aprins în București, milioane de beculețe fiind amplasate pe principalele artere din oraș.

„Hai Băluță să avem și noi Crăciun!”

Dana Budeanu a postat un video în care prezintă care este „situația” beculețelor pe Bulevardul Aviatorilor, o arteră importantă a Bucureștiului. Ghinion însă!

„Aviatorilor… s-au ars sărăciile alea deja! București 2025. Administrația PNL / USR. Hai Băluță să avem și noi Crăciun!”, a postat Dana Budeanu.

Daniel B ăluță, primarul Sectorului 4, a anunțat aprinderea l uminițelor festive și în Sectorul 4

În cadrul unei ceremonii vor fi pornite milioane de becuri colorate și aproape 5.000 de instalații și de decorațiuni luminoase montate pe bulevardele și în intersecțiile Sectorului.

Luminițele festive vor fi aprinse în Sectorul 4 începând de luni seara, iar ceremonia va avea loc în Parcul Lumea Copiilor.

„Continuăm tradiția și aprindem, împreună, luminițele festive! Anul acesta, startul sărbătorilor de iarnă va fi dat din Parcul Lumea Copiilor (zona Rotondă), acolo unde vă aștept, cu drag, la ora 17.30, să apăsăm „butonul”, ca în fiecare an”, a transmis edilul Daniel Băluță pe Facebook.

