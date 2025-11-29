La Rânca e iarnă în toată regula. Între Novaci și stațiunea montană se acționează cu utilaje de deszăpezire

Nu e decembrie încă, dar în unele zone ale României a început să ningă ca în plină iarnă. Rânca este cel mai bun exemplu. Drumarii intervin pe șoselele din Rânca și le recomandă șoferilor să nu se deplaseze dacă nu au mașinile echipate corespunzător pentru vremea rece. În imaginile surprinse, se vede cum stațiunea, dar și pârtia de schi au fost acoperit de un strat gros de zăpadă.

Rânca a devenit rapid o destinație preferată în rândul românilor pasionați de sporturile de iarnă. Stațiunea este cunoscută și pentru pârtiile sale de schi, cu teleschi și nocturnă, potrivite atât pentru începători cât și pentru avansați.

Utilajele de deszăpezire ale SDN Târgu Jiu acționează încă de azi-noapte la Rânca, pe DN67C. Între Novaci și Rânca se acționează cu utilaje cu lamă și material antiderapant pentru îndepărtarea efectelor fenomenelor meteo înregistrate.

”Echipele SDN Târgu-Jiu, Baza Rânca, patrulează și intervin de câte ori este nevoie pentru asigurarea circulației rutiere în condiții normale. Nu vă deplasați în zonele afectate de ninsoare cu autovehicule neechipate corespunzător pentru iarnă!”, a transmis DRDP Craiova.

ANM, pentru Gândul: „A fost emisă o nouă atenționare meteorologică”

România se află sub o informare meteorologică de vreme rece, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Nu lipsesc precipitațiile, chiar și sub formă de lapoviță și ninsoare în zonele mai înalte, iar temperaturile sunt în scădere. Este sfârșit de noiembrie, iar meteorologii spun că, totuși, ne aflăm în limite normale pentru această perioadă și ne pregătim, și din punct de vedere meteo, să intrăm în ultima lună a anului.

