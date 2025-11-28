Nu scăpăm de ploi și frig. ANM, pentru Gândul: „A fost emisă o nouă atenționare meteorologică”

România se află sub o informare meteorologică de vreme rece, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Nu lipsesc precipitațiile, chiar și sub formă de lapoviță și ninsoare în zonele mai înalte, iar temperaturile sunt în scădere. Este sfârșit de noiembrie, iar meteorologii spun că, totuși, ne aflăm în limite normale pentru această perioadă și ne pregătim, și din punct de vedere meteo, să intrăm în ultima lună a anului.

La solicitarea Gândul, Oana Păduraru, meteorologul de serviciu al ANM a transmis prognoza pentru vineri – 28 noiembrie 2025 -, dar a oferit și informații despre temperaturile din acest weekend.

„În zona Capitalei, și astăzi și la noapte, cerul va fi mai mult noros, temporar va ploua. Vânt moderat, în general, dar mai putem atinge rafale de 40 – 45 de km/h.

Temperatura maximă, astăzi – 7 – 8 grade. La noapte nu vor scădea temperaturile foarte mult, 5 – 6 grade.

În țară, astăzi, în sud-estul extrem mai scad valorile de temperatură, iar în restul țării nu vor avea variații semnificative.

Se vor situa în jurul celor normale pentru sfârșitul lunii noiembrie.

Cerul va fi noros în toată țara și va ploua în partea de sud, unde sunt așteptate cantități de 10 – 15 litri pe metru pătrat. În zonele de deal și de munte ale Olteniei și Munteniei chiar 20 – 25 de litri pe metru pătrat.

A fost emisă o nouă atenționare meteorologică, cod galben, valabilă până mâine dimineață la ora 10”, a precizat, pentru Gândul, Oana Păduraru – meteorolog de serviciu al ANM.

Cât de rece a fost în România la ora 07:00

Conform informațiilor publicate pe site-ul ANM, în această dimineață de vineri, la ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din țară s-a înregistrat la Suceava – 1 grad Celsius.

În nicio regiune a României valorile termice nu au coborât sub zero grade.

La București au fost 6 grade și cer acoperit. S-au înregistrat 10 grade la Sulina și 12 grade la Constanța. Constănțenii au avut parte, de altfel, de cea mai ridicată temperatură a dimineții, la nivel național.

Au fost 2 grade la Arad, Timișoara și Reșița. A plouat, așa cum s-a întâmplat și la Drobeta-Turnu Severin, acolo unde termometrele au arătat 5 grade Celsius.

De altfel, a plouat și la Deva, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Sibiu și Pitești.

În Moldova, la ora 07:00, a plouat la Iași, acolo unde au fost 3 grade Celsius. Au fost 2 grade la Botoșani și 1 grad la Suceava, iar cerul era cețos.

La Cluj Napoca a fost burniță în această dimineață, iar temperatura a fost de 3 grade Celsius.

RECOMANDAREA AUTORULUI: