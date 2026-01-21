La Sf. Gheorghe, primarul face referendum. Locuitorii sunt chemaţi la urne pe 1 martie ca să voteze nivelul taxelor locale

Câţiva primari din ţară, printre care şi cel din Sf Gheorghe, Antal Árpád, caută soluţii ca să nu impună mărirea taxelor şi impozitelor locale la un nivel pe care locuitorii nu l-ar putea suporta. Aşa că, pe 1 martie, acesta vrea să organizeze un referendum prin care cetăţenii pot vota singuri care să fie nivelul acestora.

Edilul din Sfântu Gheorghe a informat că va supune aprobării consiliului local organizarea acestei consultări populare pentru a clarifica situația și a elimina tensiunile sociale apărute în ultima perioadă.

„Îmi asum responsabilitatea pentru deciziile luate până acum. Recunosc că sistemul nu este perfect în orice situație și că există persoane care poartă o povară disproporționat de mare. Totodată, trebuie să spun și că am modelat politica fiscală întotdeauna astfel încât Sfântu Gheorghe să poată funcționa, să se poată dezvolta și, în același timp, să nu pierdem ceea ce este cu adevărat important: programele comunitare, facilitățile pentru sprijinirea familiilor, programele care susțin sportul și cultura, acele valori care fac viața plăcută aici. Acum punem decizia în mâinile dumneavoastră. Să rămână sistemul în care impozitele pe clădiri sunt la minim, iar cele auto la maxim; să existe o cale de mijloc, unde creștem în egală măsură și impozitul pe clădiri și cel auto, așa cum se întâmplă în multe alte orașe; sau să ducem totul la minim, știind că acest lucru vine la pachet cu renunțarea la anumite programe, facilități și investiții. De când sunt primar, pentru mine a fost întotdeauna cel mai important să păstrăm unitatea comunității, să nu permitem ca niște tensiuni stârnite artificial să stea între noi, ca Sfântu Gheorghe să rămână un oraș în care nu luăm decizii unii împotriva altora, ci unii pentru ceilalți. De aceea, vă rog acum să profitați de această oportunitate, să participați la referendum și să spuneți în ce direcție să ducem impozitarea în următorii ani. Decideți astfel încât să fie bine pentru toată lumea!”, a transmis primarul, pe facebook.

Un referendum cu o astfel de temă, potrivit legislaţiei, ar putea avea loc în context local, pentru „probleme de interes deosebit”

La nivel național, Constituția României (Art. 73 și jurisprudența CCR) precizează că legile fiscale, bugetare și cele privind amnistia sau grațierea nu pot face obiectul unui referendum.

