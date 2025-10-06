Partidul lui Cristian Popescu Piedone, PNRR(Partidul Naționalist Reformarea României), începe să adune nume foarte cunoscute de pe scena politică și nu numai.

Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, este noul membru al partidului lui Piedone. Pe lângă funcția de vicepreședinte pe care o va deține în cadrul formațiunii politice, aceasta va fi și consilierul juridic al PNRR.

Cristian Popescu Piedone a dat asigurări, pentru Gândul, că vor continua să vină în partidul său mult mai mulți politicieni de calibru, însă preferă să le dezvăluie treptat identitatea.

De asemenea, Partidul Naționalist Reformarea României a înregistrat și prima filială în diaspora, în Birmingham-Marea Britanie, înființată de un român, Alecsa Nelu Stelian, care trăiește peste hotare. Sunt completate peste 600 de adeziuni și continuă să vină, a mai spus Piedone, pentru Gândul.

