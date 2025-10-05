Prima pagină » Știri politice » Prima „operațiune” a lui Piedone la conducerea ANPC-ului inventat de el. S-a apucat de experimente cu fructe din import. În primul episod, a despărțit ceara de mere

Prima „operațiune" a lui Piedone la conducerea ANPC-ului inventat de el. S-a apucat de experimente cu fructe din import. În primul episod, a despărțit ceara de mere

Luiza Dobrescu
05 oct. 2025, 17:01, Știri politice
Prima „operațiune” a lui Piedone la conducerea ANPC-ului inventat de el. S-a apucat de experimente cu fructe din import. În primul episod, a despărțit ceara de mere

„Trebuie să știm, fiecare dintre noi, ce ni se oferă să mâncăm” își începe lecția despre mere Cristian Popescu Piedone, fostul șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).  Așa cum a anunțat cu ocazia lansării partidului nou-înființat, al cărui președinte este, PNRR(Partidul Naționalist Reformarea României), Piedone și-a făcut propriul ANPC.

Nu dă amenzi și nu răstoarnă tăvi cu mâncare, dar desparte ceara de mere, în primul său episod lansat pe pagina de facebook. Așadar, Piedone anunță că va prezenta în fiecare săptămână câte o informație despre alimentele consumate de români, pe care le cumpără din magazine, piețe, supermarketuri etc.

În episodul de duminică, fostul șef al ANPC a făcut un experiment pe diferite sortimente de mere: românești, de import(Italia, Grecia, Franța, Ungaria) și cele bio.

A băgat o tavă cu mere la cuptor, în propria bucătărie, iar rezultatul este următorul:

„Culoarea a dispărut. Și rămâne ceara. Rămâne colorantul. Mere Ungaria. Aceste mere sunt efectiv stropite cu colorant și date cu ceară”, a fost concluzia lui Piedone, în timp ce din tava scoasă din cuptor curgea ceara topită de pe mere.

În același timp, fructele românești și-au păstrat intacte culoarea și compoziția, mai spune Piedone, care îi îndeamnă pe români, la final, să facă fiecare acasă acest experiment, ca să afle cât de naturale sunt merele pe care le cumpără.

