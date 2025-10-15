Daniel Zamfir(PSD) spune că ONG-urile frânează dezvoltarea României. Însă, toată clasa politică a fost de acord să fie continuate proiectele energetice, ca să putem scădea prețurile, a declarat acesta, la ieșirea din plenul Camerei Deputaților.

Noua lege a energiei, adoptată de parlamentari, încurajează să se dezvolte și mai mult piața energiei verzi.

„Noua lege se poate face compensarea cantitativă a energiei electrice. Cei care au panouri solare vor primi factura doar compensată cu cantitatea de energie care a fost livrată. Diferența dintre cât ai consumat și cât ai produs. Cei care și au același furnizor de gaze, compensarea se poate face și cu consumul de gaze. Cel suplimentar se poate reporta timp de 24 de luni. Ca prosumator, dacă ai un surplus de energie și o altă persoană are același furnizor, îi poți ceda cantitatea. Tot ce ai produs în regie proprie, furnizorul este obligat să compenseze. Avem 250.000 de prosumatori înregsitrați. Limita este de 200 KW”, a declarat Zamfir, miercuri.

Este vorba despre Legea Prosumatorilor și presupune compensarea energia produsă în exces și pentru alte locuri de consum.

„Dacă avem panouri la o casă, dar avem și un apartament de bloc, furnizorul va reduce factura de la apartament cu energia produsă la casă. Prosumatorii sunt, probabil, cei mai mari investitori în energie din ultimii 5 ani. Astăzi, România are un sfert de milion de prosumatori, cu o putere instalată de aproape 3.000 MW, echivalentul a 4 reactoare nucleare de la Cernavodă (chiar dacă producția intermitentă nu poate substitui producția în bandă)”, a anunțat și fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Viitorul începe azi. Cum poți construi o locuință sustenabilă cu un buget REDUS. „Trebuie să vedem foarte bine cum consumăm energia”

Ministrul Energiei anunță menținerea COSTURILOR pentru prosumatori, în perioada iernii: „Nu văd un risc din acest punct de vedere”