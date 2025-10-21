Legenda lui Dinamo l-a făcut praf pe Cătălin Cîrjan: „Șters, a pierdut multe mingi”

Unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria lui Dinamo s-a declarat dezamăgit de evoluția pe care a avut-o Cătălin Cîrjan, vedeta echipei, în derby-ul cu Rapid. Giuleștenii s-au impus cu 2-0, pe Arena Națională, cu „alb-roșii” gazde, în cel mai așteptat meci al rundei precedente.

Chiar dacă Dinamo a pierdut, pentru Ionel Augustin jocul a fost unul bun, combativ, așa cum și-ar dori să vadă de fiecare dată.

Augustin: „Cîrjan și-a ieșit din mână”

Fost mare atacant în Ștefan cel Mare, cel poreclit „Oneață” a făcut radiografia lui Dinamo din derby-ul cu Rapid. De asemenea, Augustin a remarcat și forma arătată de giuleșteni, declarându-se impresionat de forța trupei antrenate de Costel Gâlcă.

„Mie mi-a plăcut jocul, două echipe bune de tot, din punctul meu de vedere, bine organizate, bine puse la punct. Am văzut dorință, a fost un derby adevărat, ca pe vremurile noastre, cu spectacol, faze de gol.

Din păcate, Dinamo n-a reușit să înscrie din fazele pe care le-a avut. Au prestat un joc bun, au dus mingea în fața careului, dar finalizarea a lăsat de dorit. Asta e prima mea concluzie.

Într-adevăr, a fost unul dintre cele mai modeste jocuri ale lui Gnahore, joacă multe mingi înapoi, în lateral, nu riscă foarte mult. Recuperează, dar nu verticalizează jocul și nu judecă acțiunile precum un mijlocaș care poate ajunge și la finalizare. Și Milanov, la fel.

Îmi place foarte mult Cîrjan, dar de data aceasta a avut o evoluție destul de ștearsă. A încercat unele acțiuni individuale, dar a pierdut mingile și și-a ieșit din mână. Așa s-a născut golul doi al Rapidului, plus că a greșit și Sivis, acolo…

Dar, repet, mie jocul mi-a plăcut, din toate punctele de vedere. Dinamo e echipa mea de suflet, plus că eu am jucat și la Rapid. A fost un derby adevărat, cu atmosferă bună, în afara acelor lozinci, care mie nu mi-au plăcut”, a declarat Augustin pentru gsp.ro.

„Dinamo poate lupta la titlu”

Pe de altă parte, Ionel Augustin crede că Dinamo are forța să se bată la campionat, chiar dacă în fața Rapidului a părut o echipă ușor depășită de miza partidei.

„Mie mi-a plăcut foarte mult cum s-a mișcat Dinamo în perioada de transferuri. Am fost puțin speriat, fiindcă plecaseră câțiva jucători buni, cum ar fi Olsen. Dar, din punctul acesta de vedere, s-au mișcat bine de tot și au adus jucători la fel de buni, care au spiritul pe care-l aveam noi, în vremurile noastre bune.

Sigur că Dinamo poate lupta la titlu! Eu am și spus, încă din urmă cu trei etape, că Dinamo va avea un cuvânt de spus la campionat. Ei, Rapidul și Craiova, aceste trei echipe!

Se vede că Rapid e o echipă foarte puternică, din punctul meu de vedere, cu o forță de joc bună de tot, cu mulți jucători de valoare”, a mai declarat Augustin.

