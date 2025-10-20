O fostă glorie a lui Dinamo a criticat jucătorii roș-albi după înfrângerea cu Rapid și a „înțepat” FCSB

Ionuț Lupescu, fostă glorie a lui Dinamo, a fost la derby și a explicat de ce echipa sa de suflet a pierdut în fața Rapidului, 0-2.

„Kaiserul” crede că 4-5 jucători din echipa lui Zeljko Kopic nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Acesta a fost întrebat și despre parcursul FCSB în campionat și a trimis un avertisment pentru echipa lui Gigi Becali.

„Nu știu dacă e rezultat nemeritat, până la urmă noi nu am marcat din ocaziile create. Ei au fost mai atenți, din păcate cred că am avut mulți jucători care au arătat sub potențialul lor. Prea multe nu sunt de spus, dacă au câștigat 2-0 și în zece oameni înseamnă că au meritat. Noi am avut patru-cinci jucători care au jucat sub posibilități, e o problemă.

Rapid nu e surpriză, este deocamdată o certitudine, o echipă foarte solidă. Dar dacă noi deschideam scorul poate altul era rezultatul. Dar până la urmă ei au meritat. Cu FCSB, Cîrjan a jucat foarte bine, dar au fost mulți jucători care au jucat sub forma lor normală. Noi nu am reușit să ne fructificăm ocaziile avute. Poate dacă marca măcar Perica, la 0-1. Sperăm să fie mai bine”, a spus Ionul Lupescu.

Întrebat dacă FCSB se va califica în play-off, Ionuț Lupescu a declarat: „Nu știu, trebuie să câștige în primul rând, ca să ajungă în play-off. Deocamdată se bat la retrogradare”.

Trebuie să rămânem concentrați, avem un drum foarte lung și trebuie să o luăm pas cu pas. Eu o pun pe seama ghinionului. Am ajuns cu ușurință în față, dar n-am putut să marcăm și, din păcate, am pierdut acest meci. Nu ne pică bine, mai ales că eram într-o formă bună, dar nu trebuie să ne demoralizăm. Trebuie să o ținem tot așa, să mergem să analizăm ce am făcut prost și bine și să ne batem acolo sus, pentru că acolo ne este locul – Alexandru Musi

