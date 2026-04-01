Prima pagină » Actualitate » Legislația verde care a intrat în vigoare anul acesta dă peste cap investițiile din bani europeni. Spitalul din Vaslui are probleme

Legislația verde care a intrat în vigoare anul acesta dă peste cap investițiile din bani europeni. Spitalul din Vaslui se află printre instituțiile care sunt afectate de noile reguli. Vă reamintim că la începutul anului 2026 a intrat în vigoare noua „legislație verde”, și anume „Green Deal”.

Vă reamintim faptul că Spitalul Județean de Urgență Vaslui construiește 2 corpuri de clădire lângă secția Psihiatrie. Proiectul inițial prevedea construirea unei centrale pe gaz pentru asigurarea agentului termic. Însă, de când a fost implementată „legislația verde” de la 1 ianuarie 2026, Consiliul Județean Vaslui a fost nevoit să se adapteze la noile regulamente. Astfel, consiliul a propus spre finanțare pompe de căldură. Acestea, la rândul lor, vor fi alimentate de panourile fotovoltaice.

În urmă cu 3 ani era semnat un contract de finanțare între județul Vaslui și Ministerul Sănătății, prin PNRR, pentru proiectul „Construire secții Spitalul nr. 2 Vaslui”. Proiectul prevedea, de altfel, demolarea contrucțiilor Pavilionului II și construirea a 2 corduri noi de clădiri. De altfel, în proiect se dispune și construirea anexelor necesare pentru ca aceste clădiri să funcționeze. Cele două corpuri vor dispune de 248 de paturi, după cum urmează:

  • Corpul C1 – Secția psihiatrie și cronici
    Psihiatrie – 82 paturi
    Cronici – 74 paturi
    Unitate de îngrijiri paliative – 16 paturi
    Centru de sănătate mintală (adulți și copii) și spitalizare de zi
    Psihiatrie – 20 paturi
  • Corpul C2 – Secția Boli Infecțioase cu 64 paturi
    HIV/SIDA – 6 paturi
    Copii – 18 paturi
    Boli infecțioase: adulți – 4 paturi și copii – 4 paturi

Anul trecut, Consiliul Județean Vaslui avea să fie înștiințat de Ministerul Sănătății de procedura de suspendare temporară a finanțării proiectului. A reprezentat o etapă tranzitorie pentru ca proiectul să fie transferat către „Programul Sănătate 2021-2027”.

Investițiile din bani europeni sunt date peste cap

Totuși, transferul din PNRR în programul respectiv a generat ca unele obiective să se schimbe. Toate pentru ca UE să se asigure că politica proprie este implementată. Pe lângă toate acțiunile întreprinse în cadrul proiectului (demolări, construcții și crearea de circuite funcționale separate pentru secțiile respective), există în vedere și sustenabilitatea și eficiența energetică. Acestea sunt posibile prin „reducerea consumului de energie primară și a costurilor de exploatare, prin utilizarea de materiale izolante performante și sisteme de energie regenerabilă”, scrie sursa citată.

Probabilitatea unor costuri suplimentare

Sursa locală citată aduce în atenție, însă, și o altă realitate. Și anume că „interzicerea centralei pe gaz ar putea atrage noi cheltuieli neeligibile, care vor trebui asigurate din bugetul județului”. Pe 29 martie 2026 a avut loc ședințe de comisii. În cadrul lor, Emilian Agafitei, directorul executiv al Consiliului Județean Vaslui, a adus în atenție faptul că transferul de la PNRR la programul respectiv ar putea însemna costuri suplimentare.

Reprezentantul CJ Vaslui a adus în atenție că termenul limită de finalizare a acestei investiții este octombrie 2030.

„Această trecere de la PNRR la Programul de Sănătate presupune și anumite modificări față de ghidul inițial. O primă modificare se referă la regulamentul european, intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026, care a făcut ca acele centrale termice pentru încălzirea celor două corpuri de clădire noi să fie trecute la cheltuieli neeligibile.

S-a ajuns în această situație, pentru că regulamentul european interzice finanțarea echipamentelor care folosesc combustibili fosili. Dat fiind faptul că aceste centrale funcționau pe gaz, ele au devenit cheltuieli neeligibile.

Sperăm ca prin măsurile pe care noi le-am propus în urma comunicărilor cu MIPE să putem veni complementar cu pompe de căldură alimentate cu panouri fotovoltaice, inclusiv stocare, pentru a preîncălzi apa folosită la încălzirea spațiilor.

Astfel, sperăm că acea construcție unde se vor afla toate aceste echipamente să rămână cheltuială eligibilă. Vom vedea după ce depunem cererea de finanțare dacă această abordare îndeplinește cerințele ghidului, astfel încât să rămânem pe sumele propuse în deviz. Dacă aceste propuneri nu vor fi acceptate, vorbim de echipamente de aproximativ 3,5 milioane de lei, sumă pe care noi am prevăzut-o pe neeligibilă.

Toată construcția, inclusiv rețeaua care va duce agentul termic de la centrală la cele două corpuri de clădire noi, înseamnă alte aproape 3 milioane de lei”, a precizat reprezentantul Consiliului Județean Vaslui.

De altfel, a fost adus în atenție și faptul că Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, au semnat pe 12 martie 2026 un parteneriat strategic. Este vorba despre cooperarea energetică dintre cele două state. Vezi aici mai multe detalii.

