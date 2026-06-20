Lia Olguța Vasilescu îi provoacă pe „criticii de artă urbană” cu o nouă stație de autobuz, montată în Craiova. Penultima a generat un întreg scandal online

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a publicat un mesaj ironic pe Facebook la adresa contestatarilor săi, după montarea unei noi stații de transport public în cartierul de la aeroport. Edilul a prezentat o construcție atipică în formă de umbrelă, realizată de Eco Urbis, și a cerut direct reacția „criticilor de artă urbană”.
Noua construcție are ziduri albe din cărămidă, o băncuță din lemn și un acoperiș imens care imită o umbrelă de plajă. Lia Olguța Vasilescu explică faptul că această zonă a trecut recent în administrarea orașului și are nevoie de modernizări.
„Cârcotașii! Suntem pe fază? Tocmai am mai montat o stație realizată de Eco Urbis, la blocurile de la Aeroport. Pentru cine nu știe, acel cartier a aparținut de Cârcea, dar acum este al Craiovei. Azi am montat o stație care ține umbră, are băncuță de lemn și e în formă de umbrelă. Ia să auzim criticii de artă urbană,” a transmis aceasta pe Facebook.
Această nouă provocare vine la scurt timp după un scandal de proporții generat de o altă stație neconformistă montată în zona Parcului Nicolae Romanescu. Acea structură din lemn imita o bufniță cu aripile deschise, iar designul său bizar a devenit rapid viral și a strâns sute de comentarii negative și glume în spațiul public.
Lia Olguța Vasilescu a apărat și atunci proiectele inedite ale municipalității:
„O nouă stație de autobuz creată de Eco Urbis a fost montată în zona Parcului Romanescu. Sperăm să se înscrie curând printre obiectivele agreate de craioveni și să îi convingă pe cât mai mulți să circule cu autobuzul. În curând vor apărea și alte stații de autobuz atractive, în diferite colțuri ale orașului, executate de Secția Creație a Eco Urbis.”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.