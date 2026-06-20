Lia Olguța Vasilescu îi provoacă pe „criticii de artă urbană” cu o nouă stație de autobuz, montată în Craiova. Penultima a generat un întreg scandal online

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a publicat un mesaj ironic pe Facebook la adresa contestatarilor săi, după montarea unei noi stații de transport public în cartierul de la aeroport. Edilul a prezentat o construcție atipică în formă de umbrelă, realizată de Eco Urbis, și a cerut direct reacția „criticilor de artă urbană”.

Primarul a transmis un mesaj direct „cârcotașilor”

Noua construcție are ziduri albe din cărămidă, o băncuță din lemn și un acoperiș imens care imită o umbrelă de plajă. Lia Olguța Vasilescu explică faptul că această zonă a trecut recent în administrarea orașului și are nevoie de modernizări.

„Cârcotașii! Suntem pe fază? Tocmai am mai montat o stație realizată de Eco Urbis, la blocurile de la Aeroport. Pentru cine nu știe, acel cartier a aparținut de Cârcea, dar acum este al Craiovei. Azi am montat o stație care ține umbră, are băncuță de lemn și e în formă de umbrelă. Ia să auzim criticii de artă urbană,” a transmis aceasta pe Facebook.

Modelul precedent a împărțit internetul în două

Această nouă provocare vine la scurt timp după un scandal de proporții generat de o altă stație neconformistă montată în zona Parcului Nicolae Romanescu. Acea structură din lemn imita o bufniță cu aripile deschise, iar designul său bizar a devenit rapid viral și a strâns sute de comentarii negative și glume în spațiul public.

Lia Olguța Vasilescu a apărat și atunci proiectele inedite ale municipalității: